Σεμπαστιέν Λεκορνί: «Παράνομη» την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας χαρακτήρισε «παράνομη» την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, ενώ ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι δεν εγκρίνει τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο έπειτα από τις επικρίσεις που δέχθηκε για την απουσία καταδίκης στην αρχική του δήλωση.

«Ολα είναι παράνομα στην υπόθεση αυτή. Το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο, ο εκλογικός κύκλος του 2024, η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που αντιβαίνει στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε ο Σεμπαστιέν Λεκορνί ενώπιον της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, ζητώντας «δημοκρατική μετάβαση» πέριξ του Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, του υποψήφιου της αντιπολίτευσης στις τελευταίες προεδρικές εκλογές, για τον οποίο η Γαλλία θεωρεί ότι εξελέγη πρόεδρος το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

