Πριν από λίγο, σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στο κέντρο της πόλης Ραμάλα στη Δυτική Όχθη, επικρατούσε συγκρατημένος ενθουσιασμός μετά την ανακοίνωση της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ραμάλα είναι η διοικητική πρωτεύουσα των Παλαιστινίων και εδώ πολλές χώρες έχουν γραφεία ή διπλωματικές αποστολές.

«Είναι υπέροχο», λέει στο BBC ο Μοχάμαντ Χασίμπ, 30 ετών. «Ελπίζουμε ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα ακολουθήσουν και θα αναγνωρίσουν το κράτος μας, ώστε να σταματήσει αυτός ο πόλεμος».

«Εμείς οι Παλαιστίνιοι είμαστε κάτι περισσότερο από αυτό που μας συμβαίνει», προσθέτει αναφερόμενος στον πόλεμο στη Γάζα.

Μια άλλη γυναίκα αναφέρει: «Δεν είναι πολύ αργά και δεν είναι άσκοπο».

Ωστόσο, ορισμένοι ανησυχούν ότι η αναγνώριση θα ωθήσει το Ισραήλ να σκληρύνει ακόμη περισσότερο τη στάση του, με την κυβέρνηση Νετανιάχου να προχωράει τα σχέδια για νέους οικισμούς σε όλη τη Δυτική Όχθη και ορισμένους υπουργούς να απειλούν με προσάρτηση τμημάτων.

