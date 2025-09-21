Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, μετά βαθυτάτης συγκινήσεως και κατ’ άνθρωπον θλίψεως, αναγγέλλει την εις Κύριον εκδημία του Ιερομονάχου Αρσενίου Παπαπαναγιώτου, ο οποίος εκοιμήθη την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο μακαριστός π. Αρσένιος (κατά κόσμον, Μάρκος Παπαπαναγιώτου) είχε γεννηθεί το έτος 1971 στη Μελβούρνη. Οι γονείς του, Μιχαήλ και Μαρία, είχαν μεταναστεύσει στην Αυστραλία από το Κερατσίνι Αττικής.

Ο μακαριστός Ιερομόναχος, μετά από μια μακρά πορεία στο σχίσμα της Αδελαΐδος, επέδειξε υποδειγματική μετάνοια και επέστρεψε στην Κανονική Εκκλησία, εμπνεόμενος από την αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου. Χειροτονήθηκε Διάκονος στις 9 Αυγούστου και Πρεσβύτερος στις 15 Αυγούστου, του τρέχοντος έτους, από τον Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Μακάριο. Έφυγε από την επάρατη νόσο εν μετανοία, πνευματική χαρά και εσωτερική πληρότητα, διότι αξιώθηκε να ενταχθεί στην Κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, στο Clayton της Μελβούρνης, η δε ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

