ΥΠΕΞ Γαλλίας: Θα συμβάλουμε στην ασφάλεια διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Η Γαλλία «δηλώνει έτοιμη», όπως και η Ευρώπη, να συμβάλει στην ασφάλεια της διανομής της ανθρωπιστικής βοήθειας στην εμπόλεμη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε απόψε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Μια τέτοια πρωτοβουλία θα είχε ως στόχο να αντιμετωπιστεί το ζήτημα που απασχολεί τις ισραηλινές αρχές, δηλαδή την κατάσχεση της ανθρωπιστικής βοήθειας από ένοπλες οργανώσεις, είπε ο Μπαρό σε συνέντευξη που παραχώρησε στο LCI.

Ο Γάλλος υπουργός δήλωσε «οργισμένος» όταν αναφέρθηκε «στους 500 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διανομή τροφίμων» στον παλαιστινιακό θύλακα τις τελευταίες εβδομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

