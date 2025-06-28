Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΥΠΕΞ Γαλλίας: Θα συμβάλουμε στην ασφάλεια διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Ο Γάλλος υπουργός δήλωσε «οργισμένος» όταν αναφέρθηκε «στους 500 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διανομή τροφίμων» στον παλαιστινιακό θύλακα

Πλήθος συγκεντρωμένων

Η Γαλλία «δηλώνει έτοιμη», όπως και η Ευρώπη, να συμβάλει στην ασφάλεια της διανομής της ανθρωπιστικής βοήθειας στην εμπόλεμη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε απόψε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Μια τέτοια πρωτοβουλία θα είχε ως στόχο να αντιμετωπιστεί το ζήτημα που απασχολεί τις ισραηλινές αρχές, δηλαδή την κατάσχεση της ανθρωπιστικής βοήθειας από ένοπλες οργανώσεις, είπε ο Μπαρό σε συνέντευξη που παραχώρησε στο LCI.

Ο Γάλλος υπουργός δήλωσε «οργισμένος» όταν αναφέρθηκε «στους 500 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διανομή τροφίμων» στον παλαιστινιακό θύλακα τις τελευταίες εβδομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαλλία Λωρίδα της Γάζας ανθρωπιστική βοήθεια Κρίση στη Μέση Ανατολή Ισραήλ Πόλεμος στο Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark