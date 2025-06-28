ΥΠΕΞ Ινδίας: Απολύτως καμία σχέση με το χτύπημα στο Πακιστάν

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό του πακιστανικού στρατού πως πίσω από το σαββατιάτικο χτύπημα στο Βόρειο Βαζιριστάν «κρύβεται η Ινδία».

Υπενθυμίζεται ότι ένας δράστης καμικάζι οδηγώντας όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά έπεσε πάνω σε στρατιωτική φάλαγγα στην πόλη Μιρ Άλι, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, σκοτώνοντας τουλάχιστον 13 στρατιώτες. Η επίθεση σημειώθηκε το Σάββατο το πρωί, όταν η φάλαγγα βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία στην περιοχή.

Σε επίσημη δήλωσή του, το ινδικό ΥΠΕΞ τόνισε ότι «δεν υπάρχει απολύτως κανένα στοιχείο» που να συνδέει την Ινδία με αυτή την επίθεση και χαρακτήρισε «απαράδεκτη» κάθε προσπάθεια εξωτερικής ανάμειξης στη μάχη κατά της τρομοκρατίας. Παράλληλα υπογράμμισε την πρόθεσή του να συνεχίσει τη συνεργασία με το Πακιστάν στον αντιτρομοκρατικό τομέα, εφόσον η δεύτερη πλευρά εστιάσει σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε αβάσιμες κατηγορίες.

Ο πακιστανικός στρατός, από την πλευρά του, επανέλαβε ότι η ενέργεια στο Μιρ Άλι αποτελεί «κατευθυνόμενη τρομοκρατική επίθεση» και υπογράμμισε πως οι ένοπλες δυνάμεις του θα εντείνουν τις επιχειρήσεις τους σε συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών για την εξάρθρωση των δικτύων που φέρονται πίσω από παρόμοια χτυπήματα.



Πηγή: skai.gr

