Τσαντ: Γυναίκες διαδήλωσαν με τα εσώρουχα για την αποφυλάκιση του ηγέτη της αντιπολίτευσης

Περίπου είκοσι γυναίκες, μέλη του αντιπολιτευόμενου κόμματος των «Μεταρρυθμιστών» διαδήλωσαν σήμερα με τα εσώρουχά τους έξω από την έδρα του κόμματος, απαιτώντας την απελευθέρωση του ηγέτη τους, του Σαξές Μάσρα, ο οποίος έχει προφυλακιστεί από τις 16 Μαΐου ως ύποπτος για «υποκίνηση μίσους».

«Αποφυλακίστε τον Μάσρα, γιατί τον κρατάτε;» φώναζαν οι γυναίκες. Ορισμένες έκλαιγαν, άλλες, γονατιστές, προσεύχονταν στον Θεό.

Η διαδήλωση μεταδόθηκε από την επίσημη σελίδα του κόμματος στο Facebook. Κράτησε λιγότερο από μία ώρα και διαλύθηκε χωρίς να σημειωθούν επεισόδια.

Στο Τσαντ, τέτοιου είδους διαδηλώσεις έχουν συμβεί και στο παρελθόν, σε μη μουσουλμανικούς κύκλους.

Ο Σαξές Μάσρα κατάγεται από το νότιο Τσαντ και ανήκει στην εθνότητα Νγκαμπάγιε. Είναι πολύ δημοφιλής στους χριστιανούς και τους ανιμιστές του νότου, που θεωρούν ότι καταπατώνται τα δικαιώματά τους από τη μουσουλμανική κυβέρνηση της Ντζαμένα.

Ο Μάσρα κατηγορήθηκε για «υποκίνηση μίσους, υποκίνηση εξέγερσης, ίδρυση και συνέργια σε ένοπλες συμμορίες, συναυτουργία σε δολοφονίες, εμπρησμό και βεβήλωση νεκροταφείων». Πριν από τέσσερις ημέρες ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί απεργία πείνας.

«Ο Μάσρα κινδυνεύει, θεωρούμε υπεύθυνες τις αρχές για αυτήν την κατάσταση» είπε ο γενικός γραμματέας του κόμματος, Δρ Τογκ-Γιέουμ Νγκορνγκάρ. Όπως είπε, εδώ και τέσσερις ημέρες ο Σαξές Μάσρα «αρνείται να φάει, να πιει και να πάρει τα φάρμακά του».

Ο Φράνσις Καντζιλεμπάγιε, ο συντονιστής της υπερασπιστικής ομάδας του Μάσρα, είπε ότι θεωρεί «αυθαίρετη» την κράτησή του.

Οι δικαστικές αρχές του Τσαντ κατηγορούν τον Μάσρα ότι προκάλεσε μια σφαγή στις 14 Μαΐου στο Μαντακάο, στην περιφέρεια του Δυτικού Λογκόνε, όπου σκοτώθηκαν 42 άνθρωποι, κυρίως γυναίκες και παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

