Ο τραγουδιστής των Imagine Dragons υψώνει τη σημαία της Ουκρανίας ενώ ερμηνεύει το Believer - Δείτε βίντεο

 Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μία σειρά πρωτοβουλιών διεθνών καλλιτεχνών που, μέσω της μουσικής τους, στέλνουν ισχυρά μηνύματα ειρήνης στην Ουκρανία

Imagine Dragons

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Imagine Dragons στη Λισαβόνα, και συγκεκριμένα ενώ ερμήνευε το “Believer”, ο τραγουδιστής Dan Reynolds ύψωσε την μπλε-κίτρινη σημαία της Ουκρανίας, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο ηχηρό μήνυμα κατά του πολέμου. Το στιγμιότυπο έγινε viral στα social media.

Το κοινό αντέδρασε με ενθουσιώδη χειροκρότημα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μία σειρά πρωτοβουλιών διεθνών καλλιτεχνών που, μέσω της μουσικής τους, στέλνουν ισχυρά μηνύματα ειρήνης και αλληλεγγύης στην Ουκρανία.
 

