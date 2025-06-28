Κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Imagine Dragons στη Λισαβόνα, και συγκεκριμένα ενώ ερμήνευε το “Believer”, ο τραγουδιστής Dan Reynolds ύψωσε την μπλε-κίτρινη σημαία της Ουκρανίας, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο ηχηρό μήνυμα κατά του πολέμου. Το στιγμιότυπο έγινε viral στα social media.
Imagine Dragons concert in Lisbon.
Thank you! 🇺🇦 pic.twitter.com/rD6NaIMI5u— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 28, 2025
Το κοινό αντέδρασε με ενθουσιώδη χειροκρότημα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μία σειρά πρωτοβουλιών διεθνών καλλιτεχνών που, μέσω της μουσικής τους, στέλνουν ισχυρά μηνύματα ειρήνης και αλληλεγγύης στην Ουκρανία.
