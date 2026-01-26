Το ναυάγιο φέρι στο οποίο επέβαιναν πάνω από 350 άνθρωποι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (τοπική ώρα) στις Φιλιππίνες στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ανακοίνωσε το λιμενικό σώμα του αρχιπελάγους αυτού της Ασίας, που διεξάγει επιχείρηση για τον εντοπισμό άλλων 18 επιβαινόντων στο σκάφος που αγνοούνται.

Το M/V Trisha Kerstin 3 εξέπεμψε σήμα κινδύνου περί τη 01:50 (τοπική ώρα· χθες Κυριακή στις 20:50 ώρα Ελλάδας), ενώ εκτελούσε δρομολόγιο από την πόλη Σαμποάνγκα, στη νήσο Μιντανάο, με προορισμό τη νήσο Χολό, στην επαρχία Σόλο, περίπου 150 χιλιόμετρα από εκεί.

A ferry carrying 342 passengers sank Monday morning in the southern Philippines, leaving at least eight dead, a local mayor said.



There were "8 confirmed casualties" so far from the sinking of the M/V Trisha Kerstin 3, which was traveling to the island of Sulu, Arsina Laja… pic.twitter.com/gAKcRt6keW — Shanghai Daily (@shanghaidaily) January 26, 2026

Περί το μεσημέρι (τοπική ώρα) είχαν επιβεβαιωθεί 15 θάνατοι, 316 άνθρωποι είχαν διασωθεί και συνέχιζαν να αγνοούνται άλλοι τουλάχιστον 28, ανέφερε αξιωματικός του λιμενικού, ο Ρόμελ Ντούα.

«Αεροσκάφος του λιμενικού βρίσκεται εν πτήσει για να συμμετάσχει στην επιχείρηση» έρευνας και διάσωσης, ενώ «το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία επίσης ανέπτυξαν μέσα στην περιοχή», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το ναυάγιο, μέσα στη νύχτα, έγινε κάπου πέντε χιλιόμετρα ανατολικά της νήσου Μπάλουκ-Μπάλουκ, στην επαρχία Μπασίλαν.

«Η δυσκολία είναι ο αριθμός των ασθενών που διακομίζονται εδώ. Έχουμε έλλειψη προσωπικού αυτή τη στιγμή», είπε στο AFP εκπρόσωπος των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών, η Ροναλίν Πέρες.

Έρευνα

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το λιμενικό εικονίζει επιζώντες καθώς ανασύρονται από το νερό και καθώς τους προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Σε άλλο οπτικό υλικό, που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ακούει κανείς κραυγές ναυαγών που ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια μέσα στο σκοτάδι.

«Δεν μπορούμε να πούμε ως αυτή τη στιγμή ποια ήταν η αιτία του ναυαγίου», σημείωσε ο κ. Ντούα, προσθέτοντας πως άρχισε να διενεργείται έρευνα. «Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στις επιχειρήσεις διάσωσης», συμπλήρωσε.

Σε ανακοίνωσή του το λιμενικό διαβεβαίωσε πως το πορθμείο δεν ήταν παραφορτωμένο, όπως συμβαίνει συχνά στις Φιλιππίνες.

Ελλιπώς συντηρημένα και σπανίως υποβαλλόμενα σε ελέγχους, τα φέρι συγκαταλέγονται στα βασικά μέσα μεταφοράς στο αρχιπέλαγος των Φιλιππίνων, που μετρά πάνω από 7.100 νησιά, μεγάλα και μικρά. Τα χρησιμοποιούν εκατομμύρια άνθρωποι κι είναι κοινό μυστικό πως πολύ συχνά παραφορτώνονται.

Την 21η Δεκεμβρίου 1987, το πορθμείο Dona Paz συγκρουόταν με πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο· το τρομακτικό ναυτικό δυστύχημα εκείνο είχε απολογισμό θυμάτων που ξεπέρασε τους 4.300 νεκρούς.

Αυτή ήταν η χειρότερη ναυτική τραγωδία στην παγκόσμια ιστορία σε καιρό ειρήνης.

Πιο πρόσφατα, το 2015, το Kim Nirvana αναποδογύριζε λίγη ώρα μετά τον απόπλου του, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 61 άνθρωποι στις κεντρικές Φιλιππίνες. Το ναυάγιο του φέρι, που μετέφερε τόνους τσιμέντου, ρυζιού και σιτηρών, κατά εκτιμήσεις οφειλόταν στο ότι μετέφερε υπερβολικά μεγάλο φορτίο.

Και, το 2023, πυρκαγιά στο φέρι Lady Mary Joy 3, το οποίο συνέδεε επίσης την πόλη Σαμποάνγκα με τη Χολό, στοίχιζε τη ζωή σε πάνω από 30 επιβαίνοντες.

