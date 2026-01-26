Türkiye: Η τουρκική NAVTEX στο Αιγαίο είναι απάντηση στα 12 μίλια της Ελλάδας

Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX στο Αιγαίο, με τις εξελίξεις να είναι μεγάλες. Έκανε ένα βήμα με μεγάλη διάρκειας και έκανε αναγγελία για ΝΑVTEX ερευνών.

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, σχεδόν όλα τα τουρκικά ΜΜΕ - μεταξύ άλλων Milliyet και Hurriyet - αναφέρουν πως με το συγκεκριμένο βήμα η Τουρκία θα κάνει επιστημονικές και τεχνικές έρευνες στο Αιγαίο για 2 συνεχόμενα χρόνια, κάνοντας λόγο για μόνιμη τουρκική παρουσία.

Αναλυτές εκτιμούν πως στο Αιγαίο έπαψε η περίοδος της προσωρινής παρουσίας και περάσαμε στην περίοδο της μόνιμης παρουσίας και της συνεχούς δράσης. Η NAVTEX διετίας θεωρείται ως αποφασιστικό βήμα της Τουρκίας για τα δικαιώματά της στις θαλάσσιες περιοχές, βήμα μόνιμης παρουσίας στο Αιγαίο, δημιουργία τετελεσμένου, αλλά και ως βήμα στρατηγικής κίνησης που ξεπερνάει τα διπλωματικά μέσα.

Η ΝAVTEX είναι και ένα δείγμα πως η Τουρκία δεν σιωπά στις προσπάθειες και τις δηλώσεις της Ελλάδας για τα 12 μίλια. Αυτό το βήμα δεν προβλέπει καμία στρατιωτική ενέργεια στο μέτωπο, δείχνει πως η Τουρκία προσπαθεί να κηρύξει τις θέσεις της στη διεθνή κοινότητα για τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης της. Αυτό θεωρείται πως είναι μήνυμα της Άγκυρας πως «δεν υπάρχει καμία υποχώρηση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.