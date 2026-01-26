Ολυμπιακός σε mode Άγιαξ και… Αντρέ Λουίς

Στον μεγάλο ευρωπαϊκό «τελικό» της Τετάρτης απέναντι στον Άγιαξ στο Άμστερνταμ στρέφει πλέον αποκλειστικά το βλέμμα του ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες έχουν μπροστά ένα ματς που θα κρίνει την παρουσία τους στα playoffs της League Phase του Champions League, με μοναδικό καθαρό στόχο τη νίκη ώστε να μην εξαρτηθούν από τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Το κλίμα στην ομάδα δείχνει απόλυτα προσανατολισμένο στη μάχη της «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα», με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περιμένει μεγαλύτερη συγκέντρωση και καθαρό μυαλό, ειδικά μετά τα παράπονα που εξέφρασε για τις επιπόλαιες απομακρύνσεις και τη συνολική εικόνα ορισμένων παικτών.

Παράλληλα με το αγωνιστικό σκέλος, «τρέχει» και το μεταγραφικό μέτωπο, με τον Αντρέ Λουίζ να βρίσκεται προ των πυλών. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Ρίο Άβε αποτελεί επιλογή για την ενίσχυση των «ερυθρόλευκων» στα άκρα της επίθεσης, με τις εξελίξεις να είναι άμεσες.

Στην Πορτογαλία καταγράφεται έντονη κινητικότητα γύρω από το όνομα του 23χρονου ακραίου, ενώ ενισχύεται το σενάριο πως η πρόσφατη συμμετοχή του στο βαρύ 4-0 της Ρίο Άβε από τη Νασιονάλ ενδέχεται να ήταν η τελευταία του με την ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου. Ο Αντρέ Λουίς ξεκίνησε βασικός και αντικαταστάθηκε στο 67ο λεπτό, γεγονός που τροφοδότησε περαιτέρω τα σχετικά σενάρια.

Ο Βραζιλιάνος άσος μετρά φέτος 7 γκολ και 6 ασίστ σε 20 εμφανίσεις πρωταθλήματος, στοιχεία που εξηγούν γιατί βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με ταχύτητα, ικανότητα στο ένας εναντίον ενός και συμμετοχή στη δημιουργία φάσεων, χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στο αγωνιστικό προφίλ που αναζητείται.

Την ίδια στιγμή, ο μάνατζερ του παίκτη ανέβασε φωτογραφία στα social media με αναφορά στο ταξίδι για την Ελλάδα, γράφοντας χαρακτηριστικά πως «μερικές φορές πρέπει να κάνεις τα πράγματα μόνος σου». Από την πλευρά του Ολυμπιακού δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση, ωστόσο το μόνο βέβαιο είναι πως ο Αντρέ Λουίς παραμένει ο βασικός στόχος για την ενίσχυση στα άκρα και το θέμα βρίσκεται στην τελική ευθεία, χωρίς να αποκλείονται άμεσες εξελίξεις.

