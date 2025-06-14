Συνεδρίασε εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ - Ιράν: «Επιθέσεις με πλήρη υποστήριξη πληροφοριών από τις ΗΠΑ»

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκάλεσε Έκτακτη Συνεδρίαση κατόπιν αιτήματος του Ιράν μετά την ισραηλινή επιχείρηση «Rising Lion» («Λιοντάρι που ξυπνά») κατά της πυρηνικών και πυραυλικών υποδομών του καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Η Αναπλ. Γενική Γραμματέας ΟΗΕ Ροζ Μαρι ΝτιΚάρλο που ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας ανέφερε ότι η κατάσταση, έχει περιφερειακές επιπτώσεις, με χώρες να κλείνουν τον εναέριο χώρο τους, οργανώσεις όπως οι Χούθι να εξαπολύουν επιθέσεις, τέσσερις Ιρανοί στρατηγοί και τρεις πυρηνικοί επιστήμονες σκοτώθηκαν, ενώ ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν δεσμεύτηκε για «σκληρή τιμωρία» του Ισραήλ.

Καταδίκασε κάθε στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, υπενθύμισε την υποχρέωση των κρατών να σέβονται τον Χάρτη του ΟΗΕ, έκανε έκκληση για μέγιστη αυτοσυγκράτηση και αποφυγή ευρύτερης σύρραξης και εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για τα πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Επίσης παρέπεμψε στο Ψήφισμα του ΔΟΑΕ, το οποίο επικρίνει την «έλλειψη συνεργασίας του Ιράν με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας και ζητεί πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του».

Η κ. ΝτιΚάρλο υποστήριξε τις επικείμενες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν στο Ομάν, υπογραμμίζοντας ότι «μόνο η ειρηνική επίλυση μέσω διαλόγου μπορεί να εγγυηθεί τον μη στρατιωτικό χαρακτήρα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος».

Ελλάδα: Μια διπλωματική επίλυση της κρίσης είναι πλέον επείγουσα

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης ανέφερε ότι «η κατάσταση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να εξελίσσεται».

«Βρισκόμαστε σε μια επικίνδυνη συγκυρία και πρέπει να αποφευχθεί κάθε περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής» ανέφερε.

Εξέφρασε την ελληνική ανησυχία για την κλιμάκωση ενόσω «διεξάγονταν συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα».

Ο κ. Σέκερης απηύθυνε έκκληση «προς τις δύο πλευρές να αποκλιμακώσουν άμεσα, να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν πράξεις αντεκδίκησης».

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενεργοποιηθεί αμέσως για να αποτραπεί μια περιφερειακή ανάφλεξη, χρησιμοποιώντας όλους τους διαθέσιμους διπλωματικούς και διαύλους διαλόγου» τόνισε και επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας.

«Η Ελλάδα έχει επανειλημμένα εκφράσει την έντονη ανησυχία της για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και έχει τονίσει ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η Ελλάδα «επαναβεβαιώνει το δικαίωμα του Ισραήλ να προστατεύσει τον εαυτό του και να εγγυηθεί την ασφάλεια του».

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η διαρκής ασφάλεια μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της διπλωματίας και μίας συμφωνίας από διαπραγμάτευση. Μια διπλωματική επίλυση της κρίσης είναι πλέον επείγουσα, για χάρη της σταθερότητας της περιοχής και της παγκόσμιας ασφάλειας» ανέφερε.

«Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε, τόσο διμερώς όσο και μέσω διεθνών οργανισμών, κάθε διπλωματική προσπάθεια και δίνουμε προτεραιότητα στην επανεκκίνηση των συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα που διεξάγονται υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ευάγγελος Σέκερης

Ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

«Είναι ουσιώδους σημασίας να τηρηθεί ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών ως προς τη χρήση βίας, καθώς και η ακεραιότητα του παγκόσμιου καθεστώτος μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση των κρατών-μελών του ΟΗΕ να ενεργούν σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο» υπογράμμισε.

Ο κ. Σέκερης τόνισε την ανάγκη προστασίας των αμάχων. «Είναι επίσης ύψιστης σημασίας να διασφαλιστεί ότι οι άμαχοι δεν θα βρεθούν στη μέση των συγκρούσεων, ειδικά ενόψει της πυρηνικής διάστασης της εξελισσόμενης κρίσης» ανέφερε.

Κλείνοντας, υπενθύμισε την πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την προστασία των αμάχων.

«Η προστασία των αμάχων δεν αποτελεί επιλογή. Είναι νομική υποχρέωση βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ηθική επιταγή που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Καλούμε όλα τα μέρη να τηρούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και καλούμε όλα τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν την επιρροή τους» τόνισε.

Ισραήλ: H απειλή ήταν άμεση και πραγματική

Από τη πλευρά του το Ισραήλ παρουσίασε τις στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν ως πράξη «εθνικής αυτοσυντήρησης» και «προληπτικής αυτοάμυνας», απαντώντας σε μια, όπως την χαρακτήρισε, άμεση υπαρξιακή απειλή από την Τεχεράνη.

Ο Ισραηλινός πρέσβης Ντάνυ Ντανόν εξήγησε ότι η Επιχείρηση «Λιοντάρι που ξυπνά» είχε σαφή αποστολή: «Να αποδομήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, να εξαλείψει την αρχιτεκτονική της τρομοκρατίας και της επιθετικότητας, και να εξουδετερώσει την ικανότητα του καθεστώτος να υλοποιήσει την επανειλημμένη δημόσια απειλή του να καταστρέψει το Κράτος του Ισραήλ» ανέφερε.

Υπογράμμισε ότι η απειλή ήταν άμεση και πραγματική. «Φανταστείτε για μια στιγμή αν αυτό το ακραίο καθεστώς είχε πυρηνικές κεφαλές για αυτούς τους πυραύλους» τόνισε.

Για να αιτιολογήσει την επίθεση, επικαλέστηκε χρόνια ρητορικής και σχεδιασμού από πλευράς Ιράν. «Για πολύ καιρό, ο κόσμος έπειθε τον εαυτό του ότι αυτά ήταν απλώς λόγια. Αλλά το Ισραήλ δεν είχε ποτέ αυτό το προνόμιο. Περιμέναμε όσο το Ιράν εμπλούτιζε ουράνιο σε επίπεδα χωρίς πολιτική αιτιολόγηση… όσο ανέπτυσσε μηχανισμούς πυροδότησης και κεφαλές… όσο κατασκεύαζε μια βιομηχανία βαλλιστικών πυραύλων… ικανή να ανταγωνιστεί ακόμα και τις ΗΠΑ και τη Ρωσία». ανέφερε ο κ. Ντανόν.

Η επιχείρηση ανέφερε στόχευσε τρεις βασικές διαστάσεις της απειλής:

1. Την ηγεσία της στρατιωτικής και πυρηνικής δομής του Ιράν, περιλαμβάνοντας ανώτατους διοικητές όπως ο Μοχαμάντ Χουσεΐν Μπαγκερί και ο Χοσεΐν Σαλαμί:

«Αυτοί οι άνδρες καθοδηγούσαν τις συμβατικές ένοπλες δυνάμεις και τις τρομοκρατικές δυνάμεις του Ιράν… το δίκτυο τρομοκρατίας που μαστίζει την περιοχή μας επί δεκαετίες» ανέφερε.

2. Την υποδομή πυραυλικής ισχύος του Ιράν, με καταστροφή εκτοξευτήρων και αποθηκών.

3. Τον πυρήνα του πυρηνικού προγράμματος, ειδικά τις υπόγειες εγκαταστάσεις στο Νατάνζ.

«Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν μπορούσε εντός ημερών να παράγει υλικό για πολλαπλές βόμβες» ανέφερε.

Danny Danon

Ο κ. Ντανόν τόνισε ότι η επίθεση ήταν η «ύστατη λύση».

«Πόσο καιρό περίμενε ο κόσμος να περιμένουμε; Μέχρι να συναρμολογηθεί η βόμβα; Μέχρι να τοποθετηθεί σε πύραυλο; Μέχρι να εκτοξευθεί προς το Τελ Αβίβ;».

Ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ "απέτρεψε ένα ευρύτερο σχέδιο επίθεσης" που περιλάμβανε ταυτόχρονες επιθέσεις από Ιράν, Λίβανο, Συρία, Ιράκ και Υεμένη.

«Το σχέδιο δεν ήταν θεωρητικό. Ήταν επιχειρησιακό. Και πλησίαζε προς την εκτέλεση» τόνισε.

Κατηγόρησε επίσης το Συμβούλιο Ασφαλείας για αδράνεια και δικαιολόγησε επίσης την ισραηλινή δράση ως πράξη ιστορικής ευθύνης. «Ενεργήσαμε γιατί η ιστορία μάς δίδαξε ότι η σιωπή είναι συνενοχή και η διστακτικότητα είναι μοιραία… Αυτό ήταν μια πράξη εθνικής επιβίωσης… Όχι επειδή το θέλαμε, αλλά επειδή δεν υπήρχε άλλη επιλογή» ανέφερε.

Το Ισραήλ, πρόσθεσε, «δεν ζητεί άδεια, αλλά αναγνώριση». «Αναγνώριση ότι το Ισραήλ έκανε αυτό που έπρεπε να είχε κάνει ο κόσμος… ότι είχε το αναφαίρετο δικαίωμα και την υποχρέωση να προστατεύσει τον λαό του από τον αφανισμό» τόνισε.

Καταλήγοντας ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να «σταματήσει να εξισώνει τον επιτιθέμενο με τον αμυνόμενο». «Το καθεστώς του Ιράν προετοίμαζε πόλεμο. Εμείς τον αποτρέψαμε. Δεν θα μείνουμε ξανά σιωπηλοί ενώ ο λαός μας απειλείται. Ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Τα κενά λόγια δεν σταματούν το Ιράν. Το Ισραήλ θα το κάνε» ανέφερε.

Ιραν: Δεν θα ξεχάσουμε ότι ο λαός μας έχασε τη ζωή του από τις ισραηλινές επιθέσεις με αμερικανικά όπλα

Το Ιράν εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» για τις ενέργειες του Ισραήλ, τις οποίες χαρακτήρισε ως «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Ο Ιρανός πρέσβης κατηγόρησε το Ισραήλ ότι εξαπέλυσε «συντονισμένες και προμελετημένες στρατιωτικές επιθέσεις σε πολλές πόλεις του Ιράν», στοχεύοντας πυρηνικές εγκαταστάσεις, στρατιωτικές υποδομές και αστικές περιοχές.

Ανέφερε πως «μεταξύ των βασικών στόχων ήταν η πυρηνική εγκατάσταση του Νατάνζ, ένας διασφαλισμένος χώρος υπό την πλήρη εποπτεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «78 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι, μαρτύρησαν και πάνω από 320 τραυματίστηκαν, η συντριπτική πλειονότητα άμαχοι, μεταξύ αυτών γυναίκες και παιδιά».

Το Ιράν υποστήριξε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν «με πλήρη υποστήριξη πληροφοριών από τις Ηνωμένες Πολιτείες», κατηγορώντας την Ουάσινγκτον για συνενοχή.

«Η συνενοχή των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτήν την τρομοκρατική επίθεση δεν επιδέχεται αμφιβολία. Δεν θα ξεχάσουμε ότι ο λαός μας έχασε τη ζωή του από τις ισραηλινές επιθέσεις με αμερικανικά όπλα» ανέφερε.

Ο Ιρανός Μόνιμος Αντιπρόσωπος χαρακτήρισε τα πλήγματα ως «σαφή πράξη κρατικής τρομοκρατίας» και υποστήριξε ότι «παραβιάζουν μια σειρά διεθνών νομοθετικών πράξεων, μεταξύ αυτών ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ, το Καταστατικό της ΙΑΕΑ, η Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων και οι Συμβάσεις της Γενεύης».

«Η επίθεση αυτή αποτελεί σοβαρή παραβίαση… της απαγόρευσης χρήσης ή απειλής βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους-μέλους» ανέφερε.

Υποστήριξε πως οι ενέργειες του Ισραήλ «δεν αποτελούν απλώς επίθεση σε ένα κράτος… αλλά άμεση επίθεση στην παγκόσμια τάξη», συμπεριλαμβανομένoυ «του καθεστώτος μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και της αξιοπιστίας της ΙΑΕΑ».

Κάνοντας αναφορά στο Ψήφισμα 487 (1981) του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ισραηλινή επίθεση στον ιρακινό πυρηνικό αντιδραστήρα Οσιράκ, το Ιράν κάλεσε το Συμβούλιο να δράσει.

«Αν το Συμβούλιο είχε εφαρμόσει το Ψήφισμα, αυτό το καθεστώς δεν θα είχε αποθρασυνθεί ώστε να συνεχίσει την παράνομη συμπεριφορά του με ατιμωρησία».

Ζήτησε επίσης «άμεσα και απτά μέτρα» για την τιμωρία του Ισραήλ, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε αδράνεια θα «προκαλέσει χάος».

Amir Saeid Iravani

Επικαλούμενος το 'Αρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη, ανέφερε επίσης ότι «το Ιράν θα απαντήσει αποφασιστικά και αναλογικά». «Δεν πρόκειται για απειλή. Πρόκειται για τη φυσική, νόμιμη και αναγκαία συνέπεια μιας απρόκλητης στρατιωτικής επίθεσης», τόνισε.

Ο Ιρανός Μόνιμος Αντιπρόσωπος εκπρόσωπος ολοκλήρωσε την τοποθέτηση του ως εξής:

«Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν. Το Ισραήλ παραβίασε το διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και πρέπει να λογοδοτήσει».

ΗΠΑ: Δεν συμμετείχαμε στρατιωτικά στην επιχείρηση

Ο Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ από το Γραφείου Διεθνών Οργανωτικών Υποθέσεων, ΜακΚόι Πιτ ανέφερε ότι «το Ιράν έχει επανειλημμένα ζητήσει την εξάλειψη του Ισραήλ, έχει εξαπολύσει απρόκλητες άμεσες και πληρεξούσιες επιθέσεις εναντίον αμάχων και έχει εξαπλώσει τον τρόμο, την αστάθεια και τα δεινά σε ολόκληρη την περιοχή».

Όπως ανέφερε, το Ισραήλ ανέλαβε μονομερή δράση εναντίον στόχων στο Ιράν.

«Οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν στρατιωτικά. Τώρα, το Ιράν εκτοξεύει πυραύλους σε μη στρατιωτικές περιοχές στο Ισραήλ. Η ασφάλεια των Αμερικανών πολιτών παραμένει κορυφαία προτεραιότητά μας. Οι επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις και προσωπικό θα έχουν τρομερές συνέπειες» σημείωσε.

Ο κ. Πιτ υπογράμμισε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να επιδιώκουν μια διπλωματική λύση «που θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή θα απειλήσει ξανά τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή».

