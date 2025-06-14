Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απαίτησε τις πρώτες πρωινές ώρες το Ιράν και το Ισραήλ να επιλέξουν την αποκλιμάκωση και να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, εν μέσω συνεχιζόμενων ανταλλαγών αεροπορικών και πυραυλικών πληγμάτων των δυο χωρών.

«Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ιρανικά πυραυλικά πλήγματα στο Τελ Αβίβ. Φτάνει η κλιμάκωση, είναι ώρα να σταματήσει. Πρέπει να επικρατήσουν η ειρήνη και η διπλωματία», ανέφερε ο Αντόνιο Γκουτέρες μέσω X.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.