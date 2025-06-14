Στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου η Μέση Ανατολή

Σε σοβαρή κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή προχωρούν το τελευταίο 48ωρο το Ιράν και το Ισραήλ, με εκατοντάδες πυραύλους και drones να ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο χωρών. Οι εξελίξεις πυροδοτούν ανησυχίες για το ενδεχόμενο γενικευμένου πολέμου στην περιοχή.

Κλιμάκωση με «Σκληρή Τιμωρία» από την Τεχεράνη

Το Ιράν εξαπέλυσε δύο διαδοχικά κύματα επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας την απάντησή του ως «Σκληρή Τιμωρία». Η ισραηλινή αεράμυνα Iron Dome αποδείχθηκε ανεπαρκής να αναχαιτίσει το σύνολο των πυραύλων, με αποτέλεσμα να σημειωθούν χτυπήματα σε διάφορες περιοχές — ανάμεσά τους και το Τελ Αβίβ — προκαλώντας δεκάδες τραυματισμούς αμάχων. Οι φόβοι για θύματα αυξάνονται συνεχώς.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τόνισε σε τηλεοπτικό διάγγελμα πως «αυτοί ξεκίνησαν αυτήν την κατάσταση και τον πόλεμο», διαμηνύοντας ότι το Ισραήλ δεν θα διαφύγει ατιμώρητο για «το μεγάλο έγκλημα που διέπραξε». Υπογράμμισε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα «δράσουν με αποφασιστικότητα και θα καταστρέψουν» τον εχθρό.

Αντίδραση του Ισραήλ και ανάμειξη των ΗΠΑ

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, χαρακτήρισε την ιρανική επίθεση ως παραβίαση «κόκκινης γραμμής», υπογραμμίζοντας: «Θα συνεχίσουμε να αμυνόμαστε υπέρ των πολιτών του Ισραήλ και θα διασφαλίσουμε πως το καθεστώς των αγιατολάχ θα πληρώσει πολύ μεγάλο τίμημα».

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο Reuters πως οι ΗΠΑ συνέδραμαν στην κατάρριψη ιρανικών πυραύλων, αξιοποιώντας κυρίως επίγεια συστήματα αεράμυνας. Παράλληλα, περίπου 40.000 Αμερικανοί στρατιώτες παραμένουν ανεπτυγμένοι στη Μέση Ανατολή, με υποστήριξη από πολεμικά αεροσκάφη και ναυτικές δυνάμεις.

Στον ΟΗΕ, ο ισραηλινός πρεσβευτής Ντάνι Ντάνον δήλωσε πως οι ενέργειες του Ισραήλ συνιστούν «πράξη αυτοάμυνας» και ότι η χώρα έχει επιδείξει ψυχραιμία παρά τον υψηλό κίνδυνο.

Επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές υποδομές

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι χτύπησε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε υποδομές επανεπεξεργασίας εμπλουτισμένου ουρανίου. Εκπρόσωπος του Οργανισμού Πυρηνικής Ενέργειας του Ιράν επιβεβαίωσε χτυπήματα και στο Ισφαχάν και στο Φορντόου, υποβαθμίζοντας τη σοβαρότητα των ζημιών.

Ωστόσο, ο γενικός διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι καταγράφηκε ραδιολογική και χημική ρύπανση από την καταστροφή υπέργειας πυρηνικής μονάδας στο Ισφαχάν. Οι υπόγειες εγκαταστάσεις παρέμειναν άθικτες, καθώς προστατεύονται καλύτερα από τις πυραυλικές επιθέσεις.

Βαρύς απολογισμός για το Ιράν

Η ιρανική απάντηση ήρθε ως αντίποινα σε φονικές ισραηλινές επιθέσεις την Παρασκευή, με τον Ιρανό πρεσβευτή στον ΟΗΕ να αναφέρει τουλάχιστον 78 νεκρούς και περισσότερους από 320 τραυματίες, μεταξύ των οποίων ανώτατα στελέχη του στρατού και της επιστημονικής κοινότητας. Η πλειονότητα των θυμάτων, ωστόσο, είναι άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών.

Διπλωματικές τοποθετήσεις: Ρωσία και Δύση σε διαμετρικά αντίθετες θέσεις

Τα κράτη της Δύσης έχουν ταχθεί ανοιχτά στο πλευρό του Ισραήλ. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως «ήξερα τα πάντα» για την ισραηλινή επιχείρηση, ενώ εξέφρασε επιθυμία για ειρήνη. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέδωσε ευθύνη στο Ιράν για την κλιμάκωση, αποσαφηνίζοντας πως η Γαλλία δεν συμμετείχε. Αντίστοιχα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ, εκδήλωσε την ανησυχία του για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Το Κρεμλίνο πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ της Τεχεράνης, κατηγορώντας το Ισραήλ για «απρόκλητες στρατιωτικές επιθέσεις» και υπονομεύοντας την πρόοδο της διπλωματίας για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

