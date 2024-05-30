Ιταλία: Νέα γυναικοκτονία, θύμα μια μητέρα 33 ετών

Η Τζιάντα Τζανόλα, 33 ετών, είναι το τελευταίο θύμα γυναικοκτονίας στην Ιταλία.

Οι εισαγγελείς της Μπρέσια, όπως γράφει ο Τύπος, είναι πεπεισμένοι ότι ο σύντροφός της, Αντρέα Φαβάρο, 39 ετών, την έσπρωξε χθες το πρωί από οδογέφυρα σε κενό δεκαπέντε μέτρων. Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από λίγα δευτερόλεπτα, όταν οδηγός φορτηγού δεν μπόρεσε να την αποφύγει και την παρέσυρε τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Αρχικά ο Φαβάρο προσπάθησε να πείσει τους εισαγγελείς ότι επρόκειτο για αυτοκτονία, δείχνοντας και μηνύματα που είχε στείλει στο θύμα με το κινητό για να μάθει δήθεν πού βρισκόταν.

Οι έρευνες των καραμπινιέρων, όμως, εξακρίβωσαν ότι επρόκειτο για άνδρα που ασκούσε τεράστιο έλεγχο και περιόριζε τη σύντροφό του, η οποία του είχε ανακοινώσει ότι είχε αποφασίσει να τον χωρίσει.

Η Τζιάντα ήταν μητέρα ενός παιδιού τριών ετών και είχε μόλις αρχίσει να εργάζεται σε πρατήριο βενζίνης, κάτι που είχε αυξήσει ακόμη περισσότερο την επιθετικότητα του δράστη. Ο τριανταεννιάχρονος, ο οποίος έπεσε σε σειρά αντιφάσεων, κατηγορείται για εκ προθέσεως ανθρωποκτονία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

