Χιλιάδες μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ παρέλασαν στην Ιερουσαλήμ

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας διεξήχθη σήμερα στην Ιερουσαλήμ η ετήσια παρέλαση υπερηφάνειας της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ , έστω κι αν η ατμόσφαιρα φέτος ήταν υποτονική λόγω του γενικότερου κλίματος ύστερα από σχεδόν οκτώ μήνες πολέμου.

Σχεδόν 2.000 αστυνομικοί είχαν κινητοποιηθεί για να αποτρέψουν τυχόν έκτροπα.

Περίπου 10.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, συμμετείχαν στην παρέλαση στους δρόμους της Ιερουσαλήμ, ανεμίζοντας σημαίες του Ισραήλ και της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, καθώς και κίτρινες κορδέλες που υποδηλώνουν ότι δεν ξεχνούν τους ομήρους της Χαμάς που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Απουσίαζαν όμως οι έντονες ζητωκραυγές και η ξέφρενη μουσική που συνόδευε την εκδήλωση τα προηγούμενα χρόνια.

«Η παρέλαση είναι φέτος πιο σημαντική από ποτέ», υποστήριξε ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, ο οποίος έδωσε το παρών στην εκδήλωση. «Μας υπενθυμίζει ότι δεν πολεμάμε μόνο για την επιβίωση του κράτους του Ισραήλ, αλλά και για το τι είδους χώρα θα είναι», συμπλήρωσε.

Η προσέλευση ήταν αισθητά μικρότερη από άλλες χρονιές. Στην περυσινή παρέλαση στην Ιερουσαλήμ είχαν συμμετάσχει πάνω από 30.000 άνθρωποι.

