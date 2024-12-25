Χριστούγεννα στη σκιά του πολέμου - Εικόνες από Ουκρανία, Γάζα και Συρία

Εκατομμύρια Χριστιανοί γιορτάζουν σήμερα τα Χριστούγεννα, που και φέτος επισκιάζονται από τους πολέμους στη Λωρίδα της Γάζας, στην Ουκρανία και σε πολλά άλλα μέρη του πλανήτη.

Χριστούγεννα με πυραυλικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Η Ουκρανία - που για δεύτερη συναπτή χρονιά γιορτάζει τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου, όπως στη Δύση, κι όχι πλέον στις 7 Ιανουαρίου βάσει του παλαιού ημερολογίου που ακολουθεί η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία - ξύπνησε σήμερα το πρωί με μαζική πυραυλική επίθεση από τη Ρωσία.

Αεροπορικός συναγερμός είχε σημάνει σε όλη τη χώρα τα ξημερώματα, ενώ ρωσικοί πύραυλοι εξαπολύονταν στο Χάρκοβο, τη μεγάλη πόλη της ανατολικής Ουκρανίας, και σε πολλές ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Για απάνθρωπη ρωσική επίθεση την ημέρα των Χριστουγέννων έκανε λόγο ο πρόεδρος Ζελένσκι.

Tετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024: Σωστικά συνεργεία ψάχουν για επιζώντες στα σιντρίμμια πολυκατοικίας που χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο, στο Kryvyi Rih της Ουκρανίας.

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024: Στο Κίεβο, δεκάδες πολίτες βρήκαν καταφύγιο σε έναν υπόγειο σταθμό του μετρό κατά τη διάρκεια πυραυλικής επίθεσης

Ουκρανοί στρατιώτες ετοιμάζουν το δείπνο της παραμονής των Χριστουγέννων σε ένα καταφύγιο στην πρώτη γραμμή, στο Ντνιπροπετρόφσκ

Σιωπηλά Χριστούγεννα στη Βηθλεέμ

Ο πόλεμος στη Γάζα επισκίασε για ακόμη μια χρονιά τη νύχτα των Χριστουγέννων στην παλαιστινιακή πόλη της Βηθλεέμ, λίκνο του Χριστιανισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου μερικές εκατοντάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν μέσα και γύρω από τον Ναό της Γέννησης.

Ο Λατίνος Πατριάρχης της Ιερουσαλήμ, Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, μεταφέρει το μωρό Ιησού κατά τη μεταμεσονύκτια χριστουγεννιάτικη λειτουργία στην Εκκλησία της Γεννήσεως,

Καθολικές μοναχές προσεύχονται κατά τη μεταμεσονύκτια χριστουγεννιάτικη λειτουργία στην Εκκλησία της Γεννήσεως,

Η Βηθλεέμ - που βρίσκεται σε απόσταση μόνον περίπου 10 χιλιομέτρων από την Ιερουσαλήμ, στην άλλη πλευρά του τείχους - δυσκολεύεται να χαρεί τα φετινά Χριστούγεννα, τα οποία για δεύτερη χρονιά είναι «σιωπηλά» χωρίς τους χιλιάδες προσκυνητές των προηγούμενων χρόνων.

Ένα μεγάλο έλατο έχει τοποθετηθεί για τα Χριστούγεννα στην παρακείμενη Πλατεία της Φάτνης, αλλά όπως και πέρυσι, οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να μην διοργανώσουν μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις.

Χθες το απόγευμα η πόλη πήρε ζωή από προσκόπους που παρέλασαν καρτώντας πανό με μηνύματα όπως: «Σταματήστε τη γενοκτονία στη Γάζα τώρα» και «Τα παιδιά μας θέλουν να παίζουν και να γελούν»

Στη Λωρίδα της Γάζας, εκατοντάδες χριστιανοί συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία της Αγίας Οικογένειας, στην Πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του ρημαγμένου από τον πόλεμο μικρού παλαιστινιακού θύλακα, για τη λειτουργία των Χριστουγέννων.

«Αυτά τα Χριστούγεννα μυρίζουν θάνατο και καταστροφή», σύμφωνα με τον Τζορτζ Αλ Σάγεχ, ο οποίος είχε καταφύγει για εβδομάδες για να γλιτώσει από τις βόμβες στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου. «Δεν υπάρχει καμία χαρά, κανένα εορταστικό πνεύμα. Δεν ξέρουμε ούτε αν θα επιζήσουμε μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα», είπε.

Christians attend a Christmas Eve Mass at the Holy Family Church in Gaza City on December 24. Photos by Dawoud Abu Alkas/Reuters pic.twitter.com/PoeNGvk6Ew — Rappler (@rapplerdotcom) December 25, 2024

Σε μήνυμά του χθες προς τους χριστιανούς σε όλον τον κόσμο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε να αγωνιστεί κατά των «δυνάμεων του κακού».

«Σταθήκατε στο πλευρό μας με αντοχή, σταθερότητα και δύναμη καθώς το Ισραήλ υπερασπίζεται τον πολιτισμό μας κατά της βαρβαρότητας», πρόσθεσε ο Νετανιάχου, η χώρα του οποίου πολεμά σε πολλά μέτωπα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Φοβισμένοι οι Χριστιανοί της Συρίας

Στη Συρία, όπου ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ ανατράπηκε στις 8 Δεκεμβρίου, οι νέες αρχές των ισλαμιστές, θέλησαν να καθησυχάσουν τους χριστιανούς, στη χώρα αυτή με σουνιτικό κατά κύριο λόγο πληθυσμό.

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024: Πιστοί έχουν συγκεντρωθεί έξω από το μοναστήρι της Σεντνάγια, στα περίχωρα της Δαμασκού, για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Λιγοστοί πιστοί παρακολουθούν τη λειτουργία των Χριστουγέννων στο ελληνορθόδοξο μοναστήρι της Αγίας Θέκλας, στη Μααλούλα, περίπου 60 χλμ. βόρεια της Δαμασκού

«Δεν ήταν εύκολο υπό τις παρούσες συνθήκες να συγκεντρωθούμε και να προσευχηθούμε με χαρά, αλλά δόξα τω Θεώ, τα καταφέραμε», δήλωσε η Σάρα στο AFP, η οποία παρακολούθησε τη λειτουργία στον συριακό ορθόδοξο καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου στη Δαμασκό.

Πηγή: skai.gr

