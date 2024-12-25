Ερντογάν: Οι Κούρδοι θα αποχαιρετήσουν τα όπλα τους, είτε θα ταφούν στη Συρία μαζί με τα όπλα τους

Νέες απειλές κατά των Κούρδων ανταρτών στη βορειοανατολική Συρία εξαπέλυσε την Τετάρτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εν μέσω δυτικών ανησυχιών για εισβολή των τουρκικών δυνάμεων στη χώρα για εκκαθαριστικές επιχειρήσεις εναντίον του PKK/YPG. Ο πρόεδρος της Τουρκίας φαίνεται να αγνοεί τις πιέσεις των ΗΠΑ για τους Κούρδους.

«Οι Κούρδοι μαχητές είτε θα αποχαιρετήσουν τα όπλα τους, είτε θα ταφούν στη Συρία μαζί με τα όπλα τους» διεμήνυσε ο πρόεδρος της Τουρκίας μιλώντας σε συνεδρίαση της ΚΟ του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).



«Χαιρόμαστε κάθε φορά που βλέπουμε ελεύθερη συριακή σημαία δίπλα στη δική μας ημισέληνο με το αστέρι στο Χαλέπι, τη Δαμασκό, τη Χάμα, τη Χομς, τη Νταράα και τη Μανμπίτζ» είπε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν.



«Θα εξοντώσουμε την τρομοκρατική οργάνωση (PKK) καθώς προσπαθεί να χτίσει ένα τείχος αίματος ανάμεσα σε εμάς και τις Κούρδους αδελφές και αδερφούς μας», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν.



Ο μόνος στόχος της Τουρκίας είναι να διασφαλίσει την ειρήνη, την ηρεμία και τη σταθερότητα σε κάθε εκατοστό της περιοχής, αρχής γενομένης από τη Συρία, επέμεινε ο Τούρκος πρόεδρος.

Να συγκρατήσουν την Τουρκία από το να εισβάλει στη Βορειοανατολική Συρία επιχειρούν οι ΗΠΑ όπως μεταδίδει ο αναλυτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον Μιχάλης Ιγνατίου. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν επικοινώνησε τηλεφωνικά, το βράδυ της Τρίτης, με τον Τούρκο ομόλογό του Γιασάρ Γκιουλέρ με αποκλειστικό αντικείμενο της συζήτησης τη συνεχιζόμενη κρίση στη Συρία.

Μετά την ανατροπή του Άσαντ, η Άγκυρα έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι η κουρδική πολιτοφυλακή YPG πρέπει να διαλυθεί, υποστηρίζοντας ότι «δεν έχει θέση στο μέλλον της Συρίας». Η αλλαγή στην ηγεσία της Συρίας άφησε τις κύριες κουρδικές φατρίες της χώρας σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Ο τουρκικός στρατός σκότωσε 21 Κούρδους μαχητές

Ο τουρκικός στρατός σκότωσε 21 Κούρδους μαχητές στη βόρεια Συρία και το Ιράκ, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας το πρωί της Τετάρτης.



Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι 20 μαχητές του Κουρδιστάν Εργατικού Κόμματος (PKK) και των Κούρδων της Συρίας YPG, που «ετοιμάζονταν να εξαπολύσουν επίθεση», σκοτώθηκαν στη βόρεια Συρία, ενώ ένας μαχητής σκοτώθηκε στο βόρειο Ιράκ.



«Οι επιχειρήσεις μας θα συνεχιστούν αποτελεσματικά και αποφασιστικά», διαμηνύει η Άγκυρα.



Μετά την πτώση του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Άγκυρα έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι το YPG πρέπει να διαλυθεί, υποστηρίζοντας ότι η ομάδα δεν έχει θέση στο μέλλον της Συρίας.



Η Άγκυρα πραγματοποιεί τακτικά διασυνοριακές αεροπορικές επιδρομές και στρατιωτικές επιχειρήσεις με στόχο το PKK, το οποίο διατηρεί βάσεις στις ορεινές περιοχές του βόρειου Ιράκ.

Πηγή: skai.gr

