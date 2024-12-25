Η Ρουμανία, χώρα μέλος του NATO, ανακοίνωσε πως δεν εντόπισε παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικό πύραυλο που είχε στόχο την Ουκρανία, έπειτα από σχετικούς ισχυρισμούς του Κιέβου.

«Το σύστημα εναέριας επιτήρησης, αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος του NATO, δεν εντόπισε μια τέτοια κατάσταση», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας.

«Τα δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν ότι ένας πύραυλος παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας», επισήμανε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Προηγουμένως ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας είχε δηλώσει ότι ρωσικός πύραυλος που είχε στόχο την Ουκρανία διέσχισε τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και της Ρουμανίας κατά τη διάρκεια μαζικής επίθεσης που εξαπέλυσε η Ρωσία σήμερα το πρωί εναντίον της χώρας του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.