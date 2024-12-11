Η Μααλούλα (Maaloula) είναι αρχαία Χριστιανική πόλη της Συρίας όπου ακόμα ομιλείτε η Αραμαϊκή, με βυζαντινές μονές και εκκλησίες που, πριν τον εμφύλιο στη χώρα, για αιώνες αποτελούσε τόπο θρησκευτικού τουρισμού.

Στην διάρκεια του εμφυλίου είχε πέσει στα χέρια των αντικαθεστωτικών αναρτών και εξτρεμιστών, έγινε θέρετρο σφοδρών μαχών και είχε γνωρίσει μεγάλες καταστροφές.

Το κατεστραμμένο μοναστήρι της Αγίας Θέκλας - Μάρτιος του 2016

Η Μαλούλα, σκαρφαλωμένη στους βράχους σε υψόμετρο 1.500 μέτρα, περίπου 50 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Δαμασκού, κατοικείται από μια κοινότητα περίπου 5.000 κατοίκων – στη συντριπτική πλειοψηφία τους Ελληνορθόδοξοι - που οι ρίζες τους χάνονται χιλιάδες χρόνια πίσω στον χρόνο.

Μαζί με μερικές δεκάδες γυναίκες και άνδρες που ζουν στα γύρω χωριά, είναι οι μόνοι άνθρωποι στον κόσμο όπου ομιλείτε ακόμα η «γλώσσα του Ιησού».

Αποψη της πόλης της Μαλούλα

Οι τζιχαντιστές του αλ Γκολάνι διαβεβαιώσαν πρόσφατα, όταν κατέλαβαν την εξουσία εκδιώκοντας τον Ασαντ από τη χώρα, ότι θα σεβαστούν όλες τις θρησκευτικές ομάδες και δεν θα πειράξουν τους αλλόθρησκους. Ωστόσο, η αγωνία για την τύχη των Χριστιανών στη Συρία (περίπου το 5% του πληθυσμού) είναι πολύ έντονη.

Μισοκαμμένη εικόνα του Ιησού σε τοίχο της Ελληνορθόδοξης εκκλησίας της πόλης - Μάρτιος του 2016

Οι Χριστιανοί της Συρίας φοβούνται ότι η κατάσταση θα είναι πολύ χειρότερη από το 2013, όταν περισσότερες από 300 χριστιανικές οικογένειες τράπηκαν σε φυγή λόγω της προέλασης των τζιχαντιστών, που τότε πολεμούσαν υπό την αιγίδα του Μετώπου Al-Nusra-παρακλάδι της Αλ Κάιντα.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέφρασε την ανησυχία της για τις εξελίξεις στη Συρία και δηλώνει «έτοιμη να συνδράμει με οποιαδήποτε βοήθεια ζητηθεί».

Οπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση, «θα αποτελέσει ανοσιούργημα έναντι της ιστορίας οποιαδήποτε τραγική πιθανότητα να εκριζωθεί ο ορθόδοξος χριστιανισμός από τη Συρία», η οποία, όπως σημειώνει, «έμεινε στην ιστορία για τη διαθρησκευτική ανεκτικότητα και την αρμονική συμπόρευση των χριστιανών με την αραβική κοινότητα και τις ισλαμικές Αρχές».

