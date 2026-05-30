Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ μοιράζεται στιγμές από τον γάμο του με την Μπετίνα Άντερσον

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ επιβεβαίωσε τον γάμο του με την Μπετίνα Άντερσον, δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό βίντεο από το γαμήλιο Σαββατοκύριακό τους στις Μπαχάμες. Μέσα από το podcast του, αποκάλυψε ότι η τελετή ήταν μικρή, με λίγους φίλους και συγγενείς, χαρακτηρίζοντάς τη «μαγική» και δηλώνοντας πως παντρεύτηκε «τον έρωτα της ζωής του». Η αλήθεια είναι ότι για Τραμπ, η τελετή ήταν μάλλον χαλαρή...

Το βίντεο δείχνει το ζευγάρι σε ρομαντικές στιγμές στην παραλία, καθώς και εικόνες από την προετοιμασία και την τελετή. Η νύφη επέλεξε ένα απλό μεταξωτό λευκό φόρεμα με λεπτές τιράντες και βαθύ ντεκολτέ, ενώ ο Τραμπ Τζούνιορ φόρεσε ανοιχτόχρωμο κοστούμι με το γράμμα «Β» κεντημένο σε καρδιά στο εσωτερικό του σακακιού. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε ένα μικρό εκκλησάκι, με διακριτική αισθητική και κλασικό ύφος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.