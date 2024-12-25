Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ζελένσκι: Απάνθρωπη ρωσική επίθεση την ημέρα των Χριστουγέννων - Καταρρίψαμε 50 πυραύλους

«Ο στόχος ήταν η ενέργειά μας. Συνεχίζουν να πολεμούν για ένα μπλακ άουτ στην Ουκρανία», αναφέρει σε μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ουκρανία

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε πάνω από 50 ρωσικούς πυραύλους από τους 70 που εξαπέλυσε η Ρωσία σήμερα το πρωί, σε μια «απάνθρωπη» επίθεσή της την ημέρα των Χριστουγέννων στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σήμερα ο Πούτιν επέλεξε σκόπιμα τα Χριστούγεννα για να επιτεθεί. Τι θα μπορούσε να είναι πιο απάνθρωπο; Πάνω από 70 πύραυλοι, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων, και πάνω από εκατό επιθετικά drones», τόνισε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι υπήρξαν πλήγματα και έγιναν διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιφέρειες λόγω της ρωσικής επιδρομής. 

«Ο στόχος ήταν η ενέργειά μας. Συνεχίζουν να πολεμούν για ένα μπλακ άουτ στην Ουκρανία», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία Ρωσία Βολοντιμίρ Ζελένσκι Χριστούγεννα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark