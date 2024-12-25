Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε πάνω από 50 ρωσικούς πυραύλους από τους 70 που εξαπέλυσε η Ρωσία σήμερα το πρωί, σε μια «απάνθρωπη» επίθεσή της την ημέρα των Χριστουγέννων στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σήμερα ο Πούτιν επέλεξε σκόπιμα τα Χριστούγεννα για να επιτεθεί. Τι θα μπορούσε να είναι πιο απάνθρωπο; Πάνω από 70 πύραυλοι, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων, και πάνω από εκατό επιθετικά drones», τόνισε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι υπήρξαν πλήγματα και έγιναν διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιφέρειες λόγω της ρωσικής επιδρομής.

«Ο στόχος ήταν η ενέργειά μας. Συνεχίζουν να πολεμούν για ένα μπλακ άουτ στην Ουκρανία», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Every massive Russian strike requires time for preparation. It is never a spontaneous decision. It is a deliberate choice – not only of targets but also of timing and date.



Today, Putin deliberately chose Christmas for an attack. What could be more inhumane? Over 70 missiles,… pic.twitter.com/GMD8rTomoX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 25, 2024

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

