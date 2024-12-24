Βηθλεέμ: «Σιωπηλά» Χριστούγεννα για δεύτερη χρονιά - Δείτε φωτογραφίες

Στην Δυτική Όχθη, η Βηθλεέμ ετοιμάζεται να γιορτάσει τα δεύτερα Χριστούγεννα στη σκιά του πολέμου στη Γάζα, με τους λιγοστούς Χριστιανούς της βιβλικής πόλης της Γέννησης του Χριστού να προσεύχονται στον Ναό της Γέννησης, υπό αυστηρά αστυνομικά μέτρα.

Η παραδοσιακά γεμάτη από τουρίστες τις ημέρες των Χριστουγέννων Βηθλεέμ, είναι σιωπηλή και μελαγχολική: χωρίς κόσμο, χωρίς το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Πλατεία Manger, χωρίς πολύχρωμα λαμπιόνια και παρελάσεις και με ελάχιστα στολίδια στους δρόμους.

Πριν το πόλεμο, ο τουρισμός των Χριστουγέννων αντιπροσωπεύε το 70% του ετήσιου εισοδήματος της Βηθλέεμ. Αλλά, για δεύτερη χρονιά οι δρόμοι είναι άδειοι αυτή την εποχή, με τους κατοίκους της πόλης να κυκλοφορούν μουδιασμένοι, κάνοντας τα λιγοστά ψώνια τους και τον μεγαλοπρεπή αλλά άδειο Ναό της Γεννήσεως, να μοιάζει πένθιμος.

Ο αριθμός των επισκεπτών στην πόλη πριν από τον COVID-19 έφτανε περίπου 2 εκατομμύρια ετησίως .Τώρα, το 2024, μετά βίας έφτασαν τους 100.000 σύμφωνα με τον Jiries Qumsiyeh, εκπρόσωπο του παλαιστινιακού υπουργείου Τουρισμού.

Σήμερα, σχεδόν όλα τα 5.500 δωμάτια του ξενοδοχείου της Βηθλεέμ είναι άδεια ενώ η ανεργία έχει χτυπήσει την πόλη.

Ο πατήρ Issa Thaljieh, ο ιερέας της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στον Ναό της Γέννησης, είπε ότι πολλές οικογένειες δυσκολεύονται οικονομικά και ότι το φετινό μήνυμά του για τα Χριστούγεννα επικεντρώθηκε στην ενθάρρυνση των Παλαιστινίων να μείνουν στη Βηθλεέμ παρά τις προκλήσεις.

Οι Χριστιανοί (Ορδόδοξοι, Καθολικοί και Αρμένιοι) είναι ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού στο Ισραήλ. Υπάρχουν περίπου 182.000 στη χώρα, 50.000 στη Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ και 1.300 στη Γάζα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

