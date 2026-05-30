Κλειστό θα παραμείνει μέχρι αργά το βράδυ το αλπικό πέρασμα Μπρένερ, ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την Αυστρία και την Ιταλία, λόγω κινητοποίησης των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την συνεχώς αυξανόμενη επιβάρυνση από τα διερχόμενα οχήματα.

Ο αποκλεισμός του Μπρένερ, ο οποίος αποτελεί και τον σημαντικότερο σύνδεσμο της Γερμανίας με την Ιταλία διασχίζοντας τις 'Αλπεις μεταξύ Ίνσμπρουκ και Μπολζάνο, ξεκίνησε στις 10:00 (ώρα Ελλάδος) για τα φορτηγά και στις 12:00 για τα ΙΧ, ενώ κλειστός παραμένει και η παράλληλη περιφερειακή αρτηρία.

Εξαιρέσεις γίνονται μόνο για την τοπική κίνηση και για όποιον μπορεί να αποδείξει ότι έχει κράτηση σε ξενοδοχείο της περιοχής, αλλά και για τους ποδηλάτες. Για την ώρα οι αρχές αναφέρουν ότι δεν διαπιστώνεται ιδιαίτερη αύξηση της κυκλοφορίας στις παρακείμενες εναλλακτικές διαδρομές, προειδοποιούν ωστόσο τους ενδιαφερόμενους για ενδεχόμενες καθυστερήσεις εντός της ημέρας. Ο δρόμος θα δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία στις 20:00 (ώρα Ελλάδος) στην αυστριακή πλευρά και μία ώρα αργότερα στην πλευρά της Ιταλίας.

Οι κάτοικοι της κοιλάδας Στουμπάι διαμαρτύρονται με τον αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου Μπρένερ για την επιβάρυνση της περιοχής τους από τον τεράστιο όγκο κυκλοφορίας, κυρίως φορτηγών οχημάτων. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Σύμφωνα με την Αυστριακή Ένωση Μεταφορών (VCÖ), το 2025 πέρασαν από το Μπρένερ 2,4 φορτηγά, ενώ "μόνο" 860.000 φορτηγά χρησιμοποίησαν τις διαδρομές της γειτονικής Ελβετίας, η οποία, ιδίως για τις εμπορευματικές μεταφορές, δίνει έμφαση στους σιδηροδρόμους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

