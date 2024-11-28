Χούθι: Οι επιθέσεις κατά του Ισραήλ θα συνεχιστούν

Οι επιθέσεις κατά του Ισραήλ θα συνεχιστούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, την επομένη της έναρξης ισχύος της εκεχειρίας στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Από το μέτωπο της Υεμένης, οι επιχειρήσεις υποστήριξης προς τον παλαιστινιακό λαό με την εκτόξευση πυραύλων ή μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα συνεχιστούν", δήλωσε ο Άμπντελ Μάλεκ αλ-Χούθι σε ομιλία που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Μασίρα, το οποίο ελέγχεται από τους αντάρτες.

Οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλες εκτάσεις γης της Υεμένης, ανήκουν μαζί με άλλες οργανώσεις όπως η παλαιστινιακή Χαμάς και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου σε αυτό που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αποκαλεί "άξονα της αντίστασης" κατά του Ισραήλ.

Από την αρχή του πολέμου που ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου 2023, οι Χούθι πραγματοποίησαν αρκετές επιθέσεις κατά του Ισραήλ καθώς και πλοίων στ' ανοιχτά της Υεμένης, δηλώνοντας ότι η δράση τους αυτή είναι ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

"Ελπίζω ότι όλοι στον στρατό και μέσα στον λαό έχουμε επίγνωση των ευθυνών μας και οφείλουμε με τη βοήθεια του Θεού να συνεχίσουμε να κάνουμε πιο πολλά και πιο δυνατά κατά του Ισραήλ", πρόσθεσε ο αρχηγός των ανταρτών.

"Κάνουμε τα πάντα στην Υεμένη για να στηρίξουμε τον παλαιστινιακό λαό", τόνισε.

Ο Άμπντελ Μάλεκ αλ Χούθι αναφέρθηκε και στην εκεχειρία στον Λίβανο δηλώνοντας ότι η Χεζμπολάχ κατήγαγε "νίκη" έναντι του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

