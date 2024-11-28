Εγκαίνια του Μετρό Θεσσαλονίκης: Eνα ορόσημο, xάρη στη στήριξη της ΕE

Το μετρό Θεσσαλονίκης, το πιο προηγμένο σύστημα μετρό της Ευρώπης, ανοίγει επίσημα στις 30 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή μετασχηματισμού για την πόλη και τους κατοίκους της. Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με πάνω από 1 δισ. ευρώ μέσω διαδοχικών προγραμμάτων χρηματοδότησης, το φιλόδοξο αυτό έργο συνιστά σημαντική επένδυση για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και τις σύγχρονες υποδομές.

Κύριοι στόχοι είναι να βελτιωθεί η αστική κινητικότητα, να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να προαχθεί η περιφερειακή ανάπτυξη. Με μήκος 9,6 χιλιόμετρα, η γραμμή του μετρό συνδέει 13 υπερσύγχρονους σταθμούς και είναι βέβαιο ότι θα βελτιώσει την καθημερινή ζωή περισσότερων από 340.000 επιβατών. Το μετρό αναμένεται να μειώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά 57.000 οχήματα ημερησίως, μειώνοντας τους ατμοσφαιρικούς ρύπους κατά 212 τόνους ημερησίως. Αυτό συνάδει με τους ευρύτερους στόχους της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την προώθηση καθαρότερων και αποδοτικότερων πόλεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα μεγάλα εγκαίνια στην πλατεία Μακεδονομαχών, κοντά στο σταθμό «Αγία Σοφία», είναι μια ιστορική στιγμή εορτασμού για την πόλη. Ελάτε μαζί μας στις 4 Δεκεμβρίου, από τις 12:00 έως τις 19:00, για μια μέρα γεμάτη δημιουργικότητα και ενθουσιασμό, με καλλιτεχνικά εργαστήρια, δυναμικές χορευτικές παραστάσεις, ζωντανά DJ set και διαδραστικές δραστηριότητες.

Η εκδήλωση αποτελεί μέρος της εκστρατείας «Experience Our City Differently» στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Η Ευρώπη στην περιφέρειά μου», η οποία αναδεικνύει τον θετικό αντίκτυπο των έργων που υποστηρίζονται από την ΕΕ στις τοπικές κοινότητες.

