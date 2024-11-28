Στάρμερ: Παρουσιάζεται σύντομα το σχέδιο για τη μείωση της μετανάστευσης - Τι θα περιλαμβάνει

Η προηγούμενη κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου υπό τους Συντηρητικούς επιδόθηκε σε ένα «πείραμα ανοιχτών συνόρων» είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου στην Ντάουνινγκ Στριτ με αφορμή τα νεότερα συγκεντρωτικά στοιχεία για τη μετανάστευση προς τη χώρα.

Το πρωί το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής ανακοίνωσε πως στο δωδεκάμηνο μέχρι τον Ιούνιο του 2024, δηλαδή λίγο πριν αναλάβουν την εξουσία οι Εργατικοί, ο καθαρός αριθμός των μεταναστών προς το Ην. Βασίλειο ήταν 728.000.

Πρόκειται για απολογισμό μειωμένο κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο, όταν με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία καταγράφηκε καθαρός αριθμός-ρεκόρ για τις αφίξεις μεταναστών, δηλαδή 906.000.

Ορμώμενος από αυτό το ρεκόρ, ο κ. Στάρμερ είπε πως υπό την ηγεσία των Τόρις πέρυσι ήρθαν στη Βρετανία περίπου 1 εκατ. άνθρωποι, αριθμός τετραπλάσιος σε σχέση με το 2019, παρά τις υποσχέσεις περί μείωσης της μετανάστευσης.

«Μια αποτυχία αυτού του μεγέθους δεν προκύπτει μόνο από κακή τύχη. Δεν πρόκειται για κάποια παγκόσμια τάση ή για απλή ολιγωρία. Πρόκειται για άλλης τάξης μεγέθους αποτυχία. Είναι κάτι που συνέβη βάσει σχεδίου, όχι κάποιο ατύχημα», υποστήριξε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Υποσχέθηκε στη συνέχεια πως η δική του κυβέρνηση «θα γυρίσει τη σελίδα», δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της οικονομίας, στην αναδιάρθρωση του κράτους πρόνοιας και στη δημιουργία ευκαιριών εργασίας για τους Βρετανούς νέους.

Συμπλήρωσε ότι το σχέδιο για τη μείωση της μετανάστευσης θα περιλαμβάνεται σε μία Λευκή Βίβλο που θα παρουσιαστεί σύντομα και θα τιμωρεί βαριά, μεταξύ άλλων, τους εργοδότες που παραβιάζουν τους όρους για έκδοση βίζας εργασίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.