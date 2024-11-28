Επικοινωνία Στάρμερ - Ζελένσκι για τις ρωσικές επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου και Ουκρανίας καταδίκασαν την «εξωφρενική» πυραυλική επίθεση της Ρωσίας κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών τα ξημερώματα, η οποία έχει αφήσει πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους χωρίς θέρμανση, φως και ηλεκτρισμό.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τις «συστηματικές» ρωσικές επιθέσεις κατά του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας «διεστραμμένες».

Οι δύο ηγέτες, σύμφωνα με ενημέρωση από την Ντάουνινγκ Στριτ, υπογράμμισαν τη σημασία του να βρεθεί η Ουκρανία στην καλύτερη δυνατή θέση ενόψει ενός ακόμα δύσκολου χειμώνα.

Συζήτησαν επίσης το μακροπρόθεσμο μέλλον της Ουκρανίας και πώς η επένδυση στην ασφάλεια της χώρας σήμερα θα συμβάλει στην ασφάλεια της Ευρώπης για τις επόμενες γενιές.

Πηγή: skai.gr

