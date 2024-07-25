Μέσα σε 24 ώρες πέθαναν 21 άνθρωποι στο Μπένι Μέλαλ, σε μια πόλη στο κέντρο του Μαρόκου, λόγω ενός νέου καύσωνα που έπληξε τη χώρα, η οποία βρίσκεται στον έκτο χρόνο ξηρασίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Η Γενική Διεύθυνση Μετεωρολογίας (DGM) είχε ανακοινώσει την έλευση ενός ισχυρού κύματος ζέστης από τη Δευτέρα που θα διαρκούσε μέχρι χθες, Τετάρτη, σε πολλές περιοχές, με θερμοκρασίες που μπορεί να έφθαναν τους 48 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στο Μπένι Μέλαλ.

"Η πλειονότητα των θανάτων είναι άτομα που υπέφεραν από χρόνιες ασθένειες και ηλικιωμένοι, με τις υψηλές θερμοκρασίες να συμβάλλουν στην επιδείνωση της κατάστασης της υγείας τους και να οδηγούν στον θάνατό τους", διευκρίνισε σε μια ανακοίνωση η περιφερειακή διεύθυνση υγείας.

Το Μαρόκο κατέγραψε ρεκόρ ζέστης τον φετινό χειμώνα, με τον Ιανουάριο να είναι ο πιο ζεστός μήνας που έχει καταγραφεί από το 1940 (έφθασε κατά τόπους σχεδόν τους 37 βαθμούς Κελσίου), σύμφωνα με την DGM.

Η άνοδος της θερμοκρασίας απειλεί τον αγροτικό τομέα, που είναι βασικός για την εθνική οικονομία, και τα αποθέματα νερού στα φράγματα. Η εξάτμιση του νερού έφθασε το ενάμισι εκατομμύριο κυβικά μέτρα την ημέρα", δήλωσε στα τέλη Ιουνίου ο υπουργός Υδάτινων Πόρων, Νιζάρ Μπαράκα.

Το εθνικό ρεκόρ μεγαλύτερης θερμοκρασίας καταγράφηκε τον Αύγουστο του 2023 στο Αγκαντίρ (νότια) με 50,4 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

