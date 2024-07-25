Η βελγική αστυνομία διεξήγαγε έρευνες σε 14 σπίτια στο πλαίσιο ερευνών για τρομοκρατία, ανακοίνωσε σήμερα η ομοσπονδιακή εισαγγελία, προσθέτοντας ότι επτά άτομα προσήχθησαν για ανάκριση.

«Τα άτομα αυτά κρίθηκαν ύποπτα, μεταξύ άλλων, για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης. Οι συγκεκριμένοι στόχοι της επίθεσης δεν έχουν ακόμη καθοριστεί», υπογραμμίζει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ένας δικαστής θα αποφασίσει αργότερα αν θα απαγγελθούν κατηγορίες εις βάρος τους.

Οι έρευνες σε σπίτια πραγματοποιήθηκαν στις πόλεις Αμβέρσα, Λιέγη και Γάνδη, μεταξύ άλλων, και στην περιοχή των Βρυξελλών.

Το γραφείο του εισαγγελέα δεν σχολίασε αμέσως αν τα σχέδια τρομοκρατικών επιθέσεων σχετίζονταν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, που ξεκινούν αύριο Παρασκευή.

Το γραφείο του εισαγγελέα κατά της τρομοκρατίας στο Παρίσι δεν απάντησε όταν ρωτήθηκε αν οι γαλλικές αρχές συμμετείχαν στις βελγικές έρευνες.

Οι δράστες των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι το 2015, κατά τις οποίες 130 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 368 τραυματίστηκαν, σχεδίασαν και συντόνισαν σε μεγάλο βαθμό τις επιθέσεις τους από το Βέλγιο, με ορισμένους από τους δράστες να είναι υπήκοοι ή κάτοικοι Βελγίου.

Το 2016, βομβιστικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών σκότωσαν 34 άτομα και τραυμάτισαν 340. Μεταξύ εκείνων που καταδικάστηκαν για τις επιθέσεις ήταν ο Σαλάχ Αμπντεσλάμ, ο οποίος ήταν επίσης ο βασικός ύποπτος στη δίκη για τις επιθέσεις στο Παρίσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

