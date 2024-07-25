Η Κάμαλα Χάρις κυκλοφόρησε το πρώτο βίντεο της υποψηφιότητάς της για τον Λευκό Οίκο, με το επιτελείο της να επιδιώκει να αναδείξει την εικόνα της μετριοπαθούς κεντρώας πολιτικού ως απάντηση στις επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών που την παρουσιάζουν ως ριζοσπαστική φιλελεύθερη.

Το βίντεο δείχνει τη Χάρις στην πρώτη της μεγάλη συγκέντρωση στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν, αυτή την εβδομάδα, σε συνδυασμό με εικόνες του Τραμπ και του υποψηφίου του Τζ. Ντι Βανς προκειμένου να υπογραμμιστεί η αντίθεση ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου.

«Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι πρέπει να είμαστε μια χώρα χάους, φόβου, μίσους. Αλλά εμείς, επιλέγουμε κάτι διαφορετικό, επιλέγουμε την ελευθερία», λέει η Χάρις στο βίντεο, στο οποίο ακούγεται το επιτυχημένο τραγούδι της Beyoncé «Freedom».

«Ελευθερία όχι απλώς να τα βγάζεις πέρα, αλλά να προχωράς. Η ελευθερία να είσαι ασφαλής από τη βία με όπλα. Η ελευθερία να παίρνεις αποφάσεις για το σώμα σου», προσθέτει, αναφερόμενη στην άμβλωση, ένα βασικό ζήτημα για τους Δημοκρατικούς καθώς κατηγορούν τους Ρεπουμπλικάνους ότι περιορίζουν τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών.



