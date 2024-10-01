Οι δυνάμεις των Χούθι της Υεμένης πραγματοποίησαν τρεις επιχειρήσεις με στόχο τα πλοία Cordelia Moon στην Ερυθρά Θάλασσα και Marathopolis στην Αραβική Θάλασσα, δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης, Yahya Saree, σε τηλεοπτική ομιλία την Τρίτη όπως μεταδίδει το Reuters.

Δύο πλοία υπέστησαν ζημιές αφού χτυπήθηκαν με πυραύλους και ένα θαλάσσιο drone ανοιχτά του λιμανιού Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα της Υεμένης νωρίς την Τρίτη, δήλωσαν από την πλευρά τους οι υπηρεσίες ναυτικής ασφάλειας και πηγές που παρακολουθούν την περιοχή.

Και τα δύο πλοία ανέφεραν ότι τα πληρώματά τους ήταν ασφαλή.

Ένα από τα πλοία, το δεξαμενόπλοιο M/T Cordelia Moon, με σημαία Παναμά, ανέφερε ότι χτυπήθηκε από Uncrewed Surface Vessel (USV) 64 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Hodeidah, σύμφωνα με την υπηρεσία Maritime Trade Operations του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Το σκάφος, το οποίο βρισκόταν σε κατάσταση έρματος, υπέστη ζημιά στη δεξαμενή της πλευράς του λιμανιού, ανέφεραν η βρετανική εταιρεία ασφαλείας Ambrey και το Joint Maritime Information Center (JMIC), προσθέτοντας ότι προχωρούσε στο επόμενο λιμάνι κατάπλου.

Το σκάφος είχε αναφέρει νωρίτερα ότι είδε 4 πιτσιλιές στο νερό κοντά του, οι οποίες σύμφωνα με μια πηγή θαλάσσιας ασφάλειας ήταν απόπειρες πυραυλικής επίθεσης.

Το δεύτερο πλοίο, το οποίο σύμφωνα με πηγές ήταν ένα φορτηγό υπό σημαία Λιβερίας, υπέστη ζημιές αφού χτυπήθηκε από πύραυλο περίπου 97 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Χοντέιντα, δήλωσαν το Ambrey και πηγές ασφάλειας στη θάλασσα. Η εταιρεία είπε ότι είχε προορισμό το Σουέζ.

Οι Αρχές διερευνούν και τα 2 περιστατικά.

Οι μαχητές Χούθι της Υεμένης, ευθυγραμμισμένοι με το Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο πλοίο Cordelia Moon, λέγοντας ότι χτυπήθηκε με οκτώ βαλλιστικούς και φτερωτούς πυραύλους, ένα drone και ένα σκάφος επιφανείας χωρίς πλήρωμα.

Είπαν επίσης ότι είχαν βάλει στόχο και το πλοίο, Marathopolis, στον Ινδικό Ωκεανό με drone και με φτερωτό πύραυλο.

Οι Χούθι έχουν εξαπολύσει επιθέσεις κατά των διεθνών πλοίων κοντά στην Υεμένη από τον περασμένο Νοέμβριο σε ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

