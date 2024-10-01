Αμερικανικό drone τύπου MQ-9 Reaper «καταρρίφθηκε» στην Υεμένη, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο περί ενέργειας εντασσόμενης στην ευρύτερη «κακόβουλη συμπεριφορά» των ανταρτών Χούθι, κινήματος που θεωρείται πως πρόσκειται στο Ιράν.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά μέσα στον Σεπτέμβριο που η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε απώλεια drone του τύπου, που χρησιμοποιείται τόσο για συλλογή πληροφοριών, επιτήρηση και αναγνώριση, όσο και για επιθέσεις.

«Ένα MQ-9 καταρρίφθηκε», δήλωσε αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, κάνοντας λόγο για το «πιο πρόσφατο παράδειγμα της κακόβουλης και απερίσκεπτης συμπεριφοράς των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι, που απειλούν την περιφερειακή ασφάλεια».

Εκπρόσωπος των Χούθι για στρατιωτικά ζητήματα, ο Γιαχία Σάρια, δήλωσε νωρίτερα πως οι αντάρτες κατέρριψαν MQ-9 το οποίο «επιδιδόταν σε εχθρικές ενέργειες στον εναέριο χώρο της επαρχίας Σαάντα» (βορειοδυτικά).

Το Πεντάγωνο είχε ήδη επιβεβαιώσει στα μέσα του Σεπτεμβρίου ότι άλλο MQ-9 Reaper συνετρίβη στην περιοχή της Υεμένης.

Οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, εξαπολύουν επιθέσεις από τον Νοέμβριο εναντίον πλοίων που κατ’ αυτούς συνδέονται με το Ισραήλ, ή συμμάχους του, πάνω απ’ όλα τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, διαβεβαιώνοντας πως δρουν σε αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι επιθέσεις τους προκαλούν τεράστιο πρόβλημα στη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, θαλάσσια περιοχή καίριας σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, ωθώντας τις ΗΠΑ να συγκροτήσουν στα τέλη της περασμένης χρονιάς διεθνή ναυτικό συνασπισμό για την αντιμετώπισή τους και από τον Ιανουάριο να εξαπολύουν αεροπορικά πλήγματα εναντίον θέσεων ή οπλικών συστημάτων των Χούθι στην Υεμένης, σε κάποιες περιπτώσεις μαζί με τη Βρετανία.

Οι Χούθι διαβεβαιώνουν συχνά πως καταρρίπτουν drones του συνασπισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

