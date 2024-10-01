Ο ΟΗΕ προειδοποίησε σήμερα για τις επιπτώσεις μιας «χερσαίας εισβολής μεγάλης κλίμακας» του Ισραήλ στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει εξαπολύσει στο νότιο τμήμα της χώρας χερσαία επίθεση κατά της Χεζμπολάχ.

«Με την ένοπλη βία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ να έχει κλιμακωθεί, οι επιπτώσεις για τους αμάχους είναι ήδη τρομακτικές και φοβόμαστε ότι μια χερσαία εισβολή μεγάλης κλίμακας του Ισραήλ στον Λίβανο θα επιδεινώσει τα δεινά», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Λιζ Θρόσελ σε συνέντευξη Τύπου.

Η Υπάτη Αρμοστεία, δήλωσε η ίδια, «ανησυχεί σοβαρά από την επέκταση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και το γεγονός ότι δημιουργούν τον κίνδυνο να οδηγήσουν ολόκληρη την περιοχή σε μια ανθρωπιστική καταστροφή και μια καταστροφή ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Μετά το πλήγμα που υπέστη η ένοπλη σιιτική οργάνωση με τον θάνατο του επικεφαλής της Χασάν Νασράλα, που σκοτώθηκε την Παρασκευή σε ισραηλινό πλήγμα κοντά στη Βηρυτό, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος απέναντι στη Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει.

«Οι κίνδυνοι να δούμε την κατάσταση να επιδεινώνεται περαιτέρω, με τρομακτικές επιπτώσεις για τους αμάχους, και να δούμε την κατάσταση να εξαπλώνεται γρήγορα σε άλλα κράτη της περιοχής είναι πραγματικοί», προειδοποίησε η Θρόσελ.

Η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ τόνισε ότι «στο βόρειο Ισραήλ και σε ορισμένα τμήματα της βόρειας κατεχόμενης Δυτικής Όχθης οι σειρήνες ήχησαν και οι κάτοικοι έλαβαν οδηγίες να παραμείνουν κοντά στα καταφύγια, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφύγουν τις συναθροίσεις».

«Ο αντίκτυπος της κλιμάκωσης ως αποτέλεσμα των πυραυλικών επιθέσεων των Χούθι από την Υεμένη προς το Ισραήλ και των ισραηλινών επιθέσεων ως αντίποινα είναι εξίσου πολύ ανησυχητικός», πρόσθεσε.

«Πάρα πολλά αθώα παιδιά, γυναίκες και άνδρες σκοτώθηκαν και έγιναν πάρα πολλές καταστροφές», δήλωσε η ίδια, καλώντας όλα τα εμπόλεμα μέρη «να κάνουν ξεκάθαρα τον διαχωρισμό μεταξύ στρατιωτικών στόχων και αμάχων και στόχων μη στρατιωτικού χαρακτήρα».

Ο Ύπατος Αρμοστής Φόλκερ Τουρκ καλεί όλες τις πλευρές να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για να θέσουν τέλος στις σημερινές βιαιότητες και επαναλαμβάνει ότι όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι για τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους.

Μετά τις εκρήξεις σε βομβητές και ασυρμάτους επικοινωνίας της Χεζμπολάχ στον Λίβανο στις 17 Σεπτεμβρίου, που αποδόθηκαν στο Ισραήλ και την εντατικοποίηση των ισραηλινών πληγμάτων που ακολούθησαν, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε πάνω από 1.000 θανάτους στον Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Σαράντα ένας υγειονομικοί εργαζόμενοι έχουν σκοτωθεί και 111 έχουν τραυματιστεί από τον Οκτώβριο του 2023, εκ των οποίων οι 14 μόνο κατά τις τελευταίες δύο ημέρες, σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή.

Οι υπηρεσίες του ΟΗΕ απηύθυναν έκκληση για 426 εκατ. δολάρια έκτακτης βοήθειας σε διάστημα τριών μηνών, από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2024, σε ένα εκατομμύριο ανθρώπους στον Λίβανο.

«Μόλις απευθύναμε την έκκληση αυτή για τις ανάγκες που γνωρίζουμε αλλά φοβόμαστε ότι τα πράγματα θα επιδεινωθούν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ στη Γενεύη Γενς Λέρκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

