Η Χεζμπολάχ ισχυρίζεται ότι στόχευσε αεροπορική βάση στο Τελ Αβίβ ως αντίποινα για τις «επιθέσεις εναντίον αμάχων στον Λίβανο».
HEZBOLLAH LAUNCHES FADI 4 MISSILES AT TEL AVIV
Hezbollah has announced the launch of Fadi 4 missiles, a short-range ballistic missile known for high precision and devastating impact, targeting the Sde Dov air base near Tel Aviv.
Israeli forces are on high alert, expecting an…
Η υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα είπε ότι τα μαχητικά της εκτόξευσαν «ρουκέτες Fadi-4 στην αεροπορική βάση Sde Dov στο Τελ Αβίβ», προσθέτοντας ότι η επίθεση έγινε για να υπερασπιστεί τον Λίβανο και «σε απάντηση στη στόχευση αμάχων και τις σφαγές που ο εχθρός εκτέλεσε».
This is supposed to be Hezbollah's revenge for the elimination of Nasrallah…
Fadi 4 rockets aimed at Sde Dov (which has long been inactive and is now a construction site) meet the water of the Mediterranean Sea…SMH…
BTW Hezbollah said it was the response to Nasrallah's death
Η ένοπλη ομάδα αφιέρωσε την επίθεση στον ηγέτη της Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού την Παρασκευή.
