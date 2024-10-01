Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Χεζμπολάχ ισχυρίζεται ότι εξαπέλυσε επίθεση σε αεροπορική βάση κοντά στο Τελ Αβίβ - Δείτε βίντεο

Η Χεζμπολάχ είπε ότι τα μαχητικά της εκτόξευσαν «ρουκέτες Fadi-4 στην αεροπορική βάση Sde Dov στο Τελ Αβίβ» σε απάντηση για την επιχείρηση στον Λίβανο

Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ ισχυρίζεται ότι στόχευσε αεροπορική βάση στο Τελ Αβίβ ως αντίποινα για τις «επιθέσεις εναντίον αμάχων στον Λίβανο».

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα είπε ότι τα μαχητικά της εκτόξευσαν «ρουκέτες Fadi-4 στην αεροπορική βάση Sde Dov στο Τελ Αβίβ», προσθέτοντας ότι η επίθεση έγινε για να υπερασπιστεί τον Λίβανο και «σε απάντηση στη στόχευση αμάχων και τις σφαγές που ο εχθρός εκτέλεσε».

Η ένοπλη ομάδα αφιέρωσε την επίθεση στον ηγέτη της Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού την Παρασκευή.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χεζμπολάχ Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή Τελ Αβίβ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark