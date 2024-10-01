Η Χεζμπολάχ ισχυρίζεται ότι στόχευσε αεροπορική βάση στο Τελ Αβίβ ως αντίποινα για τις «επιθέσεις εναντίον αμάχων στον Λίβανο».

HEZBOLLAH LAUNCHES FADI 4 MISSILES AT TEL AVIV



Hezbollah has announced the launch of Fadi 4 missiles, a short-range ballistic missile known for high precision and devastating impact, targeting the Sde Dov air base near Tel Aviv.



Israeli forces are on high alert, expecting an… pic.twitter.com/Q1X4xa85Xc October 1, 2024

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα είπε ότι τα μαχητικά της εκτόξευσαν «ρουκέτες Fadi-4 στην αεροπορική βάση Sde Dov στο Τελ Αβίβ», προσθέτοντας ότι η επίθεση έγινε για να υπερασπιστεί τον Λίβανο και «σε απάντηση στη στόχευση αμάχων και τις σφαγές που ο εχθρός εκτέλεσε».

This is supposed to be Hezbollah's revenge for the elimination of Nasrallah…



Fadi 4 rockets aimed at Sde Dov (which has long been inactive and is now a construction site) meet the water of the Mediterranean Sea…SMH…



BTW Hezbollah said it was the response to Nasrallah's death pic.twitter.com/MhYxp6lcX9 — Raylan Givens (@JewishWarrior13) October 1, 2024

Η ένοπλη ομάδα αφιέρωσε την επίθεση στον ηγέτη της Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού την Παρασκευή.



Πηγή: skai.gr

