Το υποστηριζόμενο από το Ιράν κίνημα των Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε επίθεση με drone σε στρατιωτικό στόχο κοντά στο Τελ Αβίβ στο Ισραήλ.

Όπως ανακοίνωσε σε τηλεοπτική του ομιλία ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, ο Γιαχία Σάρια, οι Χούθι επιτέθηκαν σήμερα με drones σε στρατιωτικούς στόχους στο Τελ Αβίβ και στο Εϊλάτ.

Ο ισραηλινός στρατός είχε νωρίτερα ανακοινώσει ότι αναχαίτισε ένα drone δεκάδες χιλιόμετρα από την ακτή της ευρύτερης περιοχής του Τελ Αβίβ.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές.

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση στην πόλη Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε τον ισχυρισμό αυτόν.

Οι Χούθι εκτοξεύουν επανειλημμένως πυραύλους εναντίον του Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Την Κυριακή, δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ επιτέθηκαν σε εγκαταστάσεις του «τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι», όπως το αποκάλεσαν, σε διάφορες τοποθεσίες της Υεμένης ως απάντηση στις επιθέσεις από την πλευρά της Υεμένης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

