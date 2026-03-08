Μαζικές πτήσεις επαναπατρισμού από τη Μέση Ανατολή

Χιλιάδες άνθρωποι που είχαν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή απομακρύνθηκαν τις τελευταίες ημέρες με πτήσεις επαναπατρισμού, καθώς η σύγκρουση στην περιοχή κλιμακώνεται, σύμφωνα με τοπικές αρχές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έχουν οργανώσει την εκτέλεση σχεδόν δύο δεκάδων πτήσεων τσάρτερ και έχουν απομακρύνει με ασφάλεια χιλιάδες Αμερικανούς από τη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Ντίλαν Τζόνσον δήλωσε ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει παράσχει άμεση βοήθεια σε περισσότερους από 19.000 Αμερικανούς στο εξωτερικό, προσφέροντας οδηγίες ασφαλείας και ταξιδιωτική υποστήριξη.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανέφερε ότι δύο ναυλωμένες πτήσεις αναχώρησαν από το Ομάν με προορισμό τη Βρετανία, ενώ τρίτη επρόκειτο να φύγει την Κυριακή. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, σχεδόν 27.000 Βρετανοί έχουν εγκαταλείψει την περιοχή από την 1η Μαρτίου, χωρίς να διευκρινίζεται αν ο αριθμός περιλαμβάνει όσους επέστρεψαν χωρίς κρατική βοήθεια.

Η Γερμανία απομάκρυνε περισσότερους από 650 ανθρώπους με τρεις πτήσεις από τη Μουσκάτ του Ομάν προς τη Φρανκφούρτη την τελευταία εβδομάδα, ενώ τέταρτη πτήση από το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας βρισκόταν καθ’ οδόν προς τη Γερμανία την Κυριακή.

Η Ελλάδα επαναπάτρισε περισσότερους από 500 Έλληνες πολίτες και τα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Αθήνα το Σάββατο από το Ντουμπάι, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η Πολωνία ανακοίνωσε ότι τρία αεροσκάφη με 282 Πολωνούς πολίτες προσγειώθηκαν στη Βαρσοβία το βράδυ του Σαββάτου, όλοι εκκενωμένοι από το Κατάρ.

Το Λουξεμβούργο ανέφερε ότι τέσσερις πτήσεις επαναπατρισμού με συνολικά 516 επιβάτες μετέφεραν ανθρώπους από το Ομάν στη χώρα.

Στο Βέλγιο, 195 πολίτες έφτασαν στις Βρυξέλλες το πρωί της Κυριακής έπειτα από απομάκρυνσή τους από τη Μουσκάτ.

Πολίτες της Μάλτας που είχαν εγκλωβιστεί στο Κατάρ μεταφέρθηκαν την Κυριακή στο Βερολίνο, σύμφωνα με την πρεσβεία της χώρας στην Ντόχα.

Η Λετονία ανακοίνωσε ότι δύο πτήσεις της airBaltic αναχώρησαν την Παρασκευή από το Ντουμπάι με προορισμό τη Ρίγα, ενώ Εσθονοί πολίτες επαναπατρίστηκαν τόσο με πτήση προς το Ταλίν όσο και με την ίδια πτήση προς τη Ρίγα. Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας δήλωσε ότι είχαν προγραμματιστεί ακόμη τέσσερις πτήσεις από το Ντουμπάι μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Τέλος, η Ταϊλάνδη ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής 62 υπήκοοί της έχουν απομακρυνθεί από το Ιράν προς την Τουρκία και αναμένεται να επιστρέψουν στη χώρα τους με πτήσεις στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.