«Άκρως επικίνδυνος»: Η ρητορική του Χέγκσεθ για το μακελειό στο Ιράν προκαλεί φόβο

Θρασύς και πολεμοχαρής, ακουγόταν περισσότερο σαν καρικατούρα κάποιου νταή παρά σαν σοβαρός πολιτικός άνδρας. «Θάνατος και καταστροφή από τον ουρανό όλη μέρα», καυχιόταν ο Πιτ Χέγκσεθ, φορώντας γραβάτα και μαντιλάκι στο πέτο στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, καθώς μιλούσε σε δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο. «Αυτή δεν προοριζόταν ποτέ να είναι μια δίκαιη μάχη, και δεν είναι δίκαιη μάχη. Τους χτυπάμε ενώ είναι πεσμένοι κάτω, κι έτσι ακριβώς πρέπει».

Ο 45χρονος Χέγκσεθ, πρώην τηλεπαρουσιαστής του Fox News και νυν επικεφαλής του ισχυρότερου στρατού στον κόσμο, έχει αναδειχθεί αυτή την εβδομάδα το πρόσωπο του πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν. Η εξέλιξη αυτή έχει σημάνει συναγερμό στους επικριτές του, που προειδοποιούν ότι ο υπουργός Άμυνας -ο οποίος εύστοχα μετονομάστηκε σε «υπουργός Πολέμου»- μετέτρεψε ταχύτατα το Πεντάγωνο σε ορμητήριο μιας ιδεολογικής και θρησκευτικής σταυροφορίας, όπως γράφει ο Guardian.

Επιδεικνύοντας αντριλίκι, χριστιανικό εθνικισμό και κυνική αδιαφορία για τις ζωές των Αμερικανών στρατιωτών, υποστηρίζουν, η παιδαριώδης τηλεοπτική συμπεριφορά του Χέγκσεθ έχει στόχο να ικανοποιήσει την επιθυμία του Τραμπ για έναν πολεμοκάπηλο αντάξιο της «ανδρόσφαιρας». Εικόνα που ενίσχυσε το ανατριχιαστικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που παρεμβάλλει αποσπάσματα από χολιγουντιανά μπλοκμπάστερ όπως τα Braveheart, Gladiator, Superman και Top Gun με πλάνα του Χέγκσεθ και πραγματικό οπτικό υλικό από θανατηφόρα πλήγματα των επιθέσεων κατά του Ιράν.

JUSTICE THE AMERICAN WAY. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

«Ο Πιτ Χέγκσεθ είναι ένας πολύ επικίνδυνος άνθρωπος. Ένας λευκός χριστιανός εθνικιστής που έχει στη διάθεσή του το οπλοστάσιο της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και λευκή επιταγή από τον πρόεδρο Τραμπ να εξαπολύει σφαγή όπου θέλει και εναντίον όποιου θέλει», σχολιάζει δεικτικά η Τζανέσα Γκόλντμπεκ, διευθύνουσα σύμβουλος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης υπεράσπισης δικαιωμάτων Vet Voice Foundation.

Η άνοδος του Χέγκσεθ στα υψηλά κλιμάκια της εξουσίας θα ήταν αδιανόητη υπό οποιονδήποτε άλλο αρχηγό (Τραμπ) των ενόπλων δυνάμεων. Γεννημένος στη Μινεάπολη, σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον και διετέλεσε εκδότης και αρχισυντάκτης του Princeton Tory, ενός συντηρητικού φοιτητικού περιοδικού, όπου καταπιανόταν συχνά με ζητήματα του λεγόμενου «πολιτισμικού πολέμου», όπως ο φεμινισμός και η ομοφυλοφιλία.

Μετά το Πρίνστον, ο Χέγκσεθ κατατάχθηκε στην Εθνοφρουρά του αμερικανικού στρατού ως αξιωματικός πεζικού, με αποστολές στον Κόλπο του Γκουαντάναμο στην Κούβα, καθώς και θητείες στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Αργότερα αποκάλυψε σε βιβλίο ότι είχε πει στους στρατιώτες που είχε υπό τις διαταγές του στο Ιράκ να αγνοούν τις νομικές συμβουλές σχετικά με το πότε επιτρεπόταν, βάσει των κανόνων εμπλοκής, να σκοτώνουν μαχητές του εχθρού.

Στη συνέχεια, ο Χέγκσεθ ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος της Concerned Veterans for America, μιας συντηρητικής ομάδας πίεσης, αλλά αποχώρησε το 2016 εν μέσω κατηγοριών για οικονομική κακοδιαχείριση, ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά και προσωπικά παραπτώματα.

Το 2018, η μητέρα του Χέγκσεθ, Πενέλοπε, του έστειλε email στο οποίο έγραφε: «Κακοποιείς τις γυναίκες - αυτή είναι η πικρή αλήθεια, και δεν τρέφω κανέναν σεβασμό για οποιονδήποτε άντρα υποτιμά, λέει ψέματα, απατά, κοιμάται δεξιά-αριστερά και εκμεταλλεύεται τις γυναίκες για τη δική του εξουσία και το εγώ του. Εσύ είσαι αυτός ο άντρας (και είσαι εδώ και χρόνια) και, ως μητέρα σου, με πονά και με ντροπιάζει να το λέω, αλλά είναι η πιρκή, θλιβερή αλήθεια».

Αργότερα, ο Χέγκσεθ έγινε ευρύτερα γνωστός ως σχολιαστής και συμπαρουσιαστής της εκπομπής Fox & Friends στο Fox News, παίρνοντας συχνά συνεντεύξεις από τον Τραμπ και υπερασπιζόμενος τις πολιτικές του. Κάποτε έγραψε ότι, σε περίπτωση εκλογικής νίκης των Δημοκρατικών, «ο στρατός και η αστυνομία ...θα αναγκαστούν να κάνουν μια επιλογή» και ότι «ναι, θα υπάρξει κάποια μορφή εμφυλίου πολέμου».

Όμως, ο Τραμπ επικράτησε το 2024 και πρότεινε τον Χέγκσεθ για τη θέση του υπουργού Άμυνας. Κατά την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού του, οι γερουσιαστές έθεσαν σοβαρά ερωτήματα για το παρελθόν του: τις υποτιμητικές δηλώσεις του για τις γυναίκες που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, τις καταγγελίες ότι έπινε ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία, τους ισχυρισμούς για σεξουαλική επίθεση και ανάρμοστη συμπεριφορά, την προβληματική θητεία του στη διοίκηση δύο μικρών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων βετεράνων και την έλλειψη εμπειρίας για μια θέση που εποπτεύει τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο.

Η Γερουσία τελικά διχάστηκε, με 50 να ψηφίζουν υπέρ και 50 κατά, αναγκάζοντας τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να δώσει την καθοριστική ψήφο. Ως υπουργός Άμυνας, ο Χέγκσεθ ορκίστηκε να «εξαπολύσει συντριπτική και τιμωρητική βία» εναντίον των εχθρών και υποσχέθηκε να καταργήσει τους «ηλίθιους κανόνες εμπλοκής» - οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για τον περιορισμό των επιθέσεων κατά αμάχων.

Σήμερα, κατά την πρώτη εβδομάδα που ηγείται της νέας ζοφερής εμπλοκής της χώρας του στη Μέση Ανατολή, ο Χέγκσεθ έχει εν πολλοίς εγκαταλείψει τη σοβαρότητα ενός παραδοσιακού υπουργού Άμυνας και έχει επιδοθεί σε επιδεικτικές, θεατρικές συμπεριφορές που θυμίζουν κομματικό τηλεοπτικό σχολιαστή που απολαμβάνει την ικανότητα της Αμερικής να ασκεί βία.

Επί χρόνια καλλιεργούσε υπέρμετρα την εικόνα του «σκληρού άνδρα», προσεκτικά σμιλευμένη ώστε να συνάδει με τις «ευαισθησίες» του Τραμπ και με το οικοσύστημα των δεξιών μέσων ενημέρωσης. Τώρα, όντας αντιμέτωπος με μια γεωπολιτική κρίση που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και στρατηγική διορατικότητα, φαίνεται σε πολλούς ότι βρίσκεται έξω από τα νερά του.

«Μακάρι να μπορούσα να περιγράψω πόσο υπερόπτης, βραδύνους και ανεπαρκής είναι ο υπουργός Χέγκσεθ ως επικεφαλής του Πενταγώνου. Δεν μπορώ καν να βρω τις λέξεις για να περιγράψω τον αυταρέσκειά του, που συναγωνίζεται σε έκταση μόνο την προφανή ηθική του εξαχρείωση», σχολιάζει δεικτικά η Γκόλντμπεκ, βετεράνος του Σώματος Πεζοναυτών που είχε υπηρετήσει στο εξωτερικό ως αξιωματικός μηχανικού μάχης.

«Ας μην ξεχνάμε ότι ο Πιτ Χέγκσεθ είναι πρώην παρουσιαστής πρωινής εκπομπής του Fox News και έχει αυτή την καρτουνίστικη περσόνα, μιλώντας με τρόπο που θεωρεί ότι αντιπροσωπεύει έναν σκληρό τύπο, αλλά σε μένα, ως βετεράνο, και σε πολλούς από τους συναδέλφους μου που υπηρέτησαν σε μάχιμες αποστολές, ακούγεται σαν κάποιος εντελώς ανίκανος και απλώς προσποιείται ότι διαθέτει αυτή τη μάτσο περσόνα», προσθέτει.

«Ειλικρινά, είναι ντροπιαστικό. Ξέρουμε πως αυτός ο άνθρωπος είναι ανίκανος. Δεν θα ένιωθα ασφαλής να αφήσω τον Πιτ Χέγκσεθ να φτιάξει ούτε καν μια παραγγελία στο DoorDash».

Τις ίδιες ανησυχίες συμμερίζονται και πρώην αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου.

«Ο Χέγκσεθ είναι ακατάλληλος για το είδος της διαβεβαίωσης και της στρατηγικής που χρειάζεται να ακούσουν τώρα οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί μας από το Πεντάγωνο», σημειώνει ο Μπρετ Μπρούεν, πρόεδρος της εταιρείας δημοσίων σχέσεων Global Situation Room και πρώην διευθυντής παγκόσμιας εμπλοκής στην κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα,.

«Δεν χρειάζονται την ψευτοπαλικαριά και την ωμότητα που κουβαλά. Αυτό που χρειάζονται είναι να ξέρουν πως ο στρατός της Αμερικής βρίσκεται σε ικανά, σταθερά χέρια, και αυτό που έχουμε δει στις πρώτες του συνεντεύξεις Τύπου για τον πόλεμο είναι η αδυναμία του να ξεπεράσει την περσόνα του Fox και να αναλάβει τον ρόλο του ηγέτη του στρατού της χώρας μας εν καιρώ πολέμου», προσθέτει.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης στο Πεντάγωνο για τις εξελίξεις, την Τετάρτη, ο Χέγκσεθ χρησιμοποίησε και πάλι στομφώδη τόνο, λέγοντας για την ιρανική ηγεσία: «Είναι τελειωμένοι και το ξέρουν. Ή, τουλάχιστον, σύντομα θα το μάθουν. Η Αμερική νικά – αποφασιστικά, καταστροφικά και χωρίς έλεος».

Έκανε λόγο δε για «fake news», ενώ αναφερόταν στους έξι εφέδρους του στρατού που σκοτώθηκαν σε ιρανική επίθεση σε κέντρο επιχειρήσεων στο Κουβέιτ. «Όταν μερικά drones καταφέρνουν να διαπεράσουν ή συμβαίνουν τραγικά πράγματα, αυτό γίνεται πρωτοσέλιδο. Το καταλαβαίνω. Ο Τύπος το μόνο που θέλει είναι να κάνει τον πρόεδρο να φαίνεται κακός. Αλλά προσπαθήστε, έστω για μία φορά, να μεταδώσετε τι συμβανει στην πραγματικότητα. Οι όροι αυτού του πολέμου θα καθορίζονται από εμάς σε κάθε βήμα».

Τα σχόλιά του προκάλεσαν σάλο λόγω της έλλειψης ενσυναίσθησης που έδειξε για τους νεκρούς Αμερικανούς. Ο Τζέρεμι Βάρον, καθηγητής Ιστορίας στο New School for Social Research στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι «αυτό είναι εξωφρενικό. Υπάρχει μια εθνική προσπάθεια από όλα τα μέσα ενημέρωσης, ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης, να τιμήσουν και να μνημονεύσουν τους νεκρούς, και εκείνος το βλέπει απλώς ως τακτική για να πληγεί ο Τραμπ».

Εν τω μεταξύ, υπάρχει και άλλη μία πτυχή της προσωπικότητας του Χέγκσεθ που ελάχιστα εξετάστηκε από τη Γερουσία: η συμπάθειά του προς τον χριστιανικό εθνικισμό. Υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν ότι έχει δύο τατουάζ που συνδέονται με τους Σταυροφόρους. Η μία εξ αυτών απεικονίζει τον Σταυρό της Ιερουσαλήμ – που αποτελείται από πέντε σταυρούς, ο οποίος συνδέεται εδώ και πολύ καιρό με τη μεσαιωνική σταυροφορική εικονογραφία – που φέρει στο στήθος του.

Κοντά στον σταυρό υπάρχει το τατουάζ ενός ξίφους με τη λατινική φράση «Deus vult», που σημαίνει «Θέλημα Θεού», ένα σύνθημα ιστορικά συνδεδεμένο με τις Σταυροφορίες και το οποίο έχουν αναβιώσει τα τελευταία χρόνια διάφορες ακροδεξιές ομάδες. Το συγκεκριμένο σύμβολο υπήρχε σε ρούχα και σημαίες που κρατούσαν ορισμένοι συμμετέχοντες στην επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου.

Και οι αναφορές αυτές δεν είναι απλώς συμβολικές. Στο βιβλίο του, του 2020, με τίτλο «American Crusade», ο Χέγκσεθ γράφει ότι όσοι επωφελούνται από τον «δυτικό πολιτισμό» θα πρέπει να «ευχαριστούν έναν σταυροφόρο». Το βιβλίο υπονοεί ότι η δημοκρατική πολιτική από μόνη της ίσως να μην αρκεί για να επιτευχθούν οι στόχοι των πολιτικών του συμμάχων, δηλώνοντας: «Η ψήφος είναι όπλο, αλλά δεν αρκεί. Δεν θέλουμε να πολεμήσουμε, αλλά, όπως οι ομόπιστοί μας χριστιανοί πριν από χίλια χρόνια, πρέπει».

Κυκλοφορούν επίσης αναφορές για ακόμη πιο ανησυχητικές συμπεριφορές. Το New Yorker ανέφερε ότι ένας συνάδελφό του στην ΜΚΟ Concerned Veterans for America παραπονέθηκε πως εκείνος και ένας άλλος άντρας φώναζαν επανειλημμένως «σκοτώστε όλους τους μουσουλμάνους!» όταν κατά τα τη διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού μέθυσαν σε ένα μπαρ.

Ο Χέγκσεθ έχει επίσης υποστηρίξει στο παρελθόν το δόγμα των «σφαιρών κυριαρχίας», μια κοσμοαντίληψη που απορρέει από τις ακραίες πεποιθήσεις του χριστιανικού αναδομητισμού. Η φιλοσοφία αυτή ζητά τη θανατική ποινή για την ομοφυλοφιλία και αυστηρά πατριαρχικές οικογένειες και εκκλησίες.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας εκκλησιάζεται στο Pilgrim Hill Reformed Fellowship, μια εκκλησία συνδεδεμένη με την Communion of Reformed Evangelical Churches, ένα δόγμα που συνίδρυσε ο πάστορας Νταγκ Γουίλσον, ο οποίος έχει ανοιχτά υποστηρίξει ένα θεοκρατικό όραμα κοινωνίας, στο οποίο οι σύζυγοι οφείλουν να υποτάσσονται στους άντρες τους και οι γυναίκες πρέπει να στερούνται του δικαιώματος ψήφου. Ο Γουίλσον προήδρευσε πρόσφατα σε λειτουργία στο Πεντάγωνο, ύστερα από πρόσκληση του Χέγκσεθ.

«Δεν πρόκειται για ένα ή δύο σχόλια. Δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη συμπεριφορά. Πρόκειται για έναν επί μακρόν, δημόσια εκπεφρασμένο προσανατολισμό του Χέγκσεθ. Δεν είναι απλώς εξύμνηση της βίας, αλλά εξύμνηση της βίας στο όνομα του χριστιανισμού και του πολιτισμού», σχολιάζει ο Ρόμπερτ Π. Τζόουνς, πρόεδρος και ιδρυτής της δεξαμενής σκέψης Public Religion Research Institute στην Ουάσινγκτον.

Το Military Religious Freedom Foundation (MRFF) αναφέρει επίσης ότι έχει λάβει περισσότερες από 200 καταγγελίες από μέλη των ενόπλων δυνάμεων σχετικά με διοικητές του στρατού που επικαλούνται ακραία χριστιανική ρητορική περί των βιβλικών «έσχατων ημερών» για να δικαιολογήσουν την εμπλοκή στον πόλεμο με το Ιράν. Μια τέτοια γλώσσα θα μπορούσε επίσης να προσβάλει Άραβες συμμάχους και να δώσει στο Ιράν το υλικό που χρειάζεται για να δικαιολογήσει τον δικό του ιερό πόλεμο κατά των ΗΠΑ.

Ο Τζόουνς προειδοποιεί ότι η ρητορική αυτή αλλάζει το αφήγημα, καθώς δείχνει ότι δεν πρόκειται για κάτι που αφορά το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή δεν αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ούτε τη στήριξη της τρομοκρατίας -που είναι θεμιτές πολιτικές ανησυχίες- και το θέτει σε έναν νέο πλαίσιο εκτός πολιτικού πεδίου, παρουσιάζοντας την όλη επιχείρηση ως ιερό πόλεμο ενός υποτιθέμενα χριστιανικού έθνους εναντίον ενός μουσουλμανικού έθνους.

Ο Νταγκ Πάγκιτ, πάστορας και εκτελεστικός διευθυντής της προοδευτικής χριστιανικής ομάδας Vote Common Good, συγκρίνει την κοσμοθεωρία του Χέγκσεθ με την αίρεση του Κωνσταντίνου, ο οποίος φέρεται να ζωγράφισε έναν σταυρό στην ασπίδα του για να προβεί σε κατακτήσεις εξ ονόματος του Θεού – μια θεολογική στάση από την οποία η ευρύτερη χριστιανική εκκλησία προσπαθεί εδώ και αιώνες να αποστασιοποιηθεί, μετά τις φρικαλεότητες των Σταυροφοριών.

«Μου φαίνεται ότι ο Πιτ Χέγκσεθ έχει μια κοσμοθεωρία διαστρεβλωμένη, ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μια ιδιαίτερη θεϊκή αποστολή. Πιστεύει -επειδή το έχει πει- ότι ο Θεός έχει ορίσει με μοναδικό τρόπο τον Ντόναλντ Τραμπ και εκείνους που ο ίδιος επιλέγει να επιτελέσουν πολύ συγκεκριμένους σκοπούς στον κόσμο», προσθέτει ο Πάγκιτ.

«Η εκδοχή του Πιτ Χέγκσεθ για τον χριστιανισμό είναι μια εκδοχή δομημένη γύρω από μια συγκεκριμένη χριστιανική επικράτηση, που έρχεται μέσω της κυριαρχίας πάνω στις κυβερνήσεις των εθνών. Πιστεύει ότι όχι μόνο ο στρατός βρίσκεται στη διάθεσή του για να τον χρησιμοποιεί για τους δικούς του σκοπούς, αλλά και ότι υπάρχει για να εκπληρώσει το σχέδιο του Θεού για τον κόσμο», καταλήγει ο Πάγκιτ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.