Η Ουκρανία και η Ρωσία ολοκλήρωσαν την Πέμπτη τη δεύτερη ημέρα συνομιλιών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος προς τον τερματισμό της φονικότερης σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν, ωστόσο, σε αμοιβαία ανταλλαγή 157 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), Στιβ Γουίτκοφ, που συμμετείχε στις συνομιλίες, μετρίασε τις προσδοκίες για ταχεία επίλυση της σύγκρουσης, προειδοποιώντας ότι «απομένει σημαντική δουλειά» για να γίνει τις επόμενες εβδομάδες.

Παρά ταύτα, οι συνομιλίες που διεξήχθησαν με τη συμμετοχή ανώτερων αντιπροσωπειών από το Κίεβο και τη Μόσχα, σηματοδοτούν την αναβίωση των διπλωματικών προσπαθειών, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.

Η συνάντηση της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε μετά από τριμερείς διαπραγματεύσεις την Τετάρτη, οι οποίες διήρκεσαν περίπου πεντέμισι ώρες.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας, Κιρίλο Μπουντάνοφ, χαρακτήρισε τις τριμερείς συνομιλίες «πραγματικά εποικοδομητικές», ευχαριστώντας τις ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τον ρόλο τους στη διαμεσολάβηση. Αντίστοιχα θετικό τόνο υιοθέτησε και ο Ρώσος εκπρόσωπος, Κίριλ Ντμίτριεφ, κάνοντας λόγο για πρόοδο και «κίνηση προς τα εμπρός» στις συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε αργότερα ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα συνεχιστούν στο άμεσο μέλλον.

Σημειώνεται ότι και οι δύο πλευρές έστειλαν στο Αμπού Ντάμπι, πρωτεύουσα των ΗΑΕ, ανώτερους στρατιωτικούς και αξιωματούχους πληροφοριών, γεγονός που υποδηλώνει πιο σοβαρή προσέγγιση σε σχέση με προηγούμενους γύρους, όταν η Μόσχα εκπροσωπήθηκε από χαμηλότερου επιπέδου αποστολές.



Παρά τον πιο θετικό τόνο, οι προοπτικές για μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία παραμένουν αβέβαιες, καθώς η Μόσχα συνεχίζει να προβάλλει μαξιμαλιστικές εδαφικές απαιτήσεις. Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένως επιμείνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει την παραχώρηση από την Ουκρανία ολόκληρης της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που εξακολουθούν να τελούν υπό ουκρανικό έλεγχο.

Ουκρανοί αξιωματούχοι απορρίπτουν τους όρους της Μόσχας, υποστηρίζοντας αντ’ αυτού μια κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της σημερινής γραμμής του μετώπου και αποκλείοντας οποιαδήποτε μονομερή αποχώρηση δυνάμεων από την ανατολική Ουκρανία, όπου οι βαριές οχυρωμένες πόλεις αποτελούν μία από τις ισχυρότερες αμυντικές γραμμές του Κιέβου.









Πηγή: skai.gr

