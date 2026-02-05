Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, (Donald Trump) επανήλθε στο ερώτημα αν «θα πάει στον Παράδεισο», μιλώντας στο National Prayer Breakfast, για να καταλήξει ότι τελικά... «μάλλον ανήκει εκεί».

«Όταν είπα την προηγούμενη φορά ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάω στον Παράδεισο, αστειευόμουν», ανέφερε. «Αλλά όταν το σκέφτομαι σοβαρά, μάλλον θα έπρεπε να πάω. Δεν είμαι τέλειος υποψήφιος, αλλά έχω κάνει πολλά καλά πράγματα για τέλειους ανθρώπους». Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Πραγματικά πιστεύω ότι πιθανότατα ανήκω στον Παράδεισο».

🔴 Donald Trump:



“When I said last time that I would never make it to heaven, I was joking. But when I really think about it, I should probably go to heaven. I’m not a perfect candidate, but I’ve done a lot of good things for perfect people.” pic.twitter.com/9ippC0Y168 — Universal News (@universalnewsx) February 5, 2026

Κατά την ομιλία του, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στα πεπραγμένα της κυβέρνησής του, εξυμνώντας το πρόσφατο προσωρινό νομοσχέδιο, το οποίο, όπως υποστήριξε, περιλαμβάνει «τις μεγαλύτερες φορολογικές περικοπές στην Ιστορία». Τόνισε μάλιστα ότι το κείμενο περιλάμβανε «τα πέντε σημαντικότερα πράγματα» που θα μπορούσαν να χωρέσουν σε ένα τέτοιο νομοθέτημα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι έχει κάνει «περισσότερα για τη θρησκεία από οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο», λέγοντας ότι οι περισσότεροι προκάτοχοί του «είτε επιδίωκαν ουδετερότητα είτε ήταν εχθρικοί απέναντί της». Στο ίδιο πλαίσιο, στράφηκε κατά των Δημοκρατικών, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν άνθρωποι με βαθιά θρησκευτική πίστη να τους ψηφίζουν.

