Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η καθημερινότητα στο αεροπλανοφόρο Lincoln - Δείτε to time-lapse βίντεο

Το Αμερικανικό Ναυτικό ανάρτησε ένα εντυπωσιακό βίντεο σε time-lapse, όπου φαίνονται οι συντονισμένες κινήσεις των ανθρώπων, αλλά και των αεροσκαφών

Αεροπλανοφόρο

Στο κατάστρωμα πτήσεων ενός αεροπλανοφόρου, αυτό που μοιάζει με μία πανικόβλητη καθημερινότητα από αεροσκάφη και ανθρώπους, είναι στην πραγματικότητα μια άρτια ενορχηστρωμένη διαδικασία.

Οι ναύτες πάνω στο USS Abraham Lincoln εκπαιδεύονται να εργάζονται ως ομάδα, ώστε να πραγματοποιούν απονηώσεις και προσνηώσεις με ασφάλεια και κάθε φορά στην ώρα τους.

Το Αμερικανικό Ναυτικό δημοσίευσε ένα βίντεο σε time lapse, όπου φαίνονται οι συντονισμένες κινήσεις των ανθρώπων, αλλά και των αεροσκαφών. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark