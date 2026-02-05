Στο κατάστρωμα πτήσεων ενός αεροπλανοφόρου, αυτό που μοιάζει με μία πανικόβλητη καθημερινότητα από αεροσκάφη και ανθρώπους, είναι στην πραγματικότητα μια άρτια ενορχηστρωμένη διαδικασία.

Οι ναύτες πάνω στο USS Abraham Lincoln εκπαιδεύονται να εργάζονται ως ομάδα, ώστε να πραγματοποιούν απονηώσεις και προσνηώσεις με ασφάλεια και κάθε φορά στην ώρα τους.

Το Αμερικανικό Ναυτικό δημοσίευσε ένα βίντεο σε time lapse, όπου φαίνονται οι συντονισμένες κινήσεις των ανθρώπων, αλλά και των αεροσκαφών.

On the flight deck of an aircraft carrier, what looks like a random rush of jets and people is actually a well-orchestrated routine. Sailors aboard the USS Abraham Lincoln are trained to work as a team to launch and recover safely and on time, every time. pic.twitter.com/64ubKaG1wC — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 5, 2026

