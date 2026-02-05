Λογαριασμός
Τελείωσαν οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Οι διήμερες τριμερείς συνομιλίες ξεκίνησαν εχθές, με την ουκρανική πλευρά και Αμερικανούς αξιωματούχους να χαρακτηρίζουν τις διαπραγματεύσεις «παραγωγικές»

Γουίτκοφ

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ των διαπραγματευτικών ομάδων Ρωσίας και Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι, υπό την διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, όπως αναφέρει Ουκρανός αξιωματικός στο Reuters.

Την ολοκλήρωση των συνομιλιών επιβεβαίωσε και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ μέσω του X, ανακοινώνοντας ότι Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρωσία συμφώνησαν στην ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων, την πρώτη ανταλλαγή μετά από 5 μήνες.

Αναφέρει ότι η συμφωνία αυτή είναι αποτέλεσμα «λεπτομερών και παραγωγικών συνομιλιών» για ειρήνη, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν με ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο τις επόμενες εβδομάδες.

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Στιβ Γουίτκοφ
