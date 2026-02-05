Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ των διαπραγματευτικών ομάδων Ρωσίας και Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι, υπό την διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, όπως αναφέρει Ουκρανός αξιωματικός στο Reuters.

Την ολοκλήρωση των συνομιλιών επιβεβαίωσε και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ μέσω του X, ανακοινώνοντας ότι Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρωσία συμφώνησαν στην ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων, την πρώτη ανταλλαγή μετά από 5 μήνες.

Αναφέρει ότι η συμφωνία αυτή είναι αποτέλεσμα «λεπτομερών και παραγωγικών συνομιλιών» για ειρήνη, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν με ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο τις επόμενες εβδομάδες.

Today, delegations from the United States, Ukraine, and Russia agreed to exchange 314 prisoners—the first such exchange in five months.



This outcome was achieved from peace talks that have been detailed and productive. While significant work remains, steps like this demonstrate… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) February 5, 2026

Πηγή: skai.gr

