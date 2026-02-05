Οι ΗΠΑ επεκτείνουν τον ρόλο τους στη Νιγηρία, αλλά οι σφαγές αμάχων συνεχίζονται

Άγνωστοι ένοπλοι σκότωσαν δεκάδες ανθρώπους σε επίθεση στην κεντρική Νιγηρία, υπογραμμίζοντας την επιδεινούμενη κρίση ασφάλειας που αντιμετωπίζει το πολυπληθέστερο κράτος της Αφρικής, παρά την πρόσφατη ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επίθεση στο χωριό Ουόρο, στη νοτιοδυτική πολιτεία Κουάρα, την Τρίτη, άφησε τουλάχιστον 75 νεκρούς, ανέφερε ο πρόεδρος της τοπικής αυτοδιοίκησης, Αμπουμπακάρ Αμπντουλάχι Ντανλάντι. Αρκετά θύματα είχαν ακρωτηριαστεί βάναυσα, ενώ αναμένεται να εντοπιστούν και άλλοι νεκροί σε γύρω θαμνώδεις εκτάσεις. Το Associated Press ανεβάζει τον αριθμό των θυμάτων στους 162.

Η σφαγή στο κατά κύριο λόγο μουσουλμανικό χωριό προστίθεται σε μια σειρά άλλων βίαιων περιστατικών στη Νιγηρία από τις αρχές του έτους, μεταξύ των οποίων η απαγωγή δεκάδων εκκλησιαζόμενων στη βορειοδυτική πολιτεία Καντούνα τον περασμένο μήνα, καθώς και επίθεση κατά των δυνάμεων ασφαλείας στην πολιτεία Μπόρνο στα βορειοανατολικά, που άφησε πέντε στρατιώτες και έναν αστυνομικό νεκρούς.

Οι επιθέσεις αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα των προκλήσεων ασφαλείας της Νιγηρίας και τη περιορισμένη πρόοδο που έχει σημειωθεί από τότε που ο πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου ανέλαβε την εξουσία το 2023, υποσχόμενος να αντιμετωπίσει τη διάχυτη ανασφάλεια. Οι αρχές δίνουν μάχη εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες με ισλαμιστική εξέγερση στα βορειοανατολικά, ενώ εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουν επιδημία μαζικών απαγωγών και kidnappings με σκοπό λύτρα.

Η βία έχει προσελκύσει την προσοχή της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία έχει χαρακτηρίσει τη Νιγηρία «Χώρα Ιδιαίτερης Ανησυχίας», υποστηρίζοντας ότι οι Χριστιανοί διώκονται στη χώρα. Ο Τινούμπου έχει απορρίψει τον χαρακτηρισμό του Τραμπ ότι η Νιγηρία είναι θρησκευτικά μισαλλόδοξη.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πυραυλική επίθεση κατά υπόπτων μαχητών στη βορειοδυτική πολιτεία Σοκότο στις 25 Δεκεμβρίου, με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να δηλώνει ότι «θα ακολουθήσουν κι άλλα». Έκτοτε, οι ΗΠΑ παρέδωσαν κρίσιμο στρατιωτικό εξοπλισμό στη Νιγηρία, ενώ η Διοίκηση Αφρικής των ΗΠΑ (AFRICOM) ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι έχει αναπτύξει ομάδα προσωπικού στη χώρα.

«Θεωρούμε ότι ο χρονισμός των επιθέσεων είναι αξιοσημείωτος, ιδιαίτερα εκείνων που συνδέονται με τη Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό Κράτος, καθώς σημειώθηκαν λίγο αφότου οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι έχουν κάποιους στρατιώτες επί του εδάφους», ανέφερε σε σημείωμά του την Πέμπτη ο Τζέρβιν Ναϊντού, πολιτικός αναλυτής της Oxford Economics.

Η Νιγηρία φιλοξενεί περίπου 230 εκατομμύρια ανθρώπους, σχεδόν ισομερώς κατανεμημένους μεταξύ Μουσουλμάνων και Χριστιανών και έχει μακρά ιστορία εθνοτικής βίας που τροφοδοτείται από την πρόσβαση σε πόρους όπως η γη και το νερό, καθώς και από την τρομοκρατία τζιχαντιστικών ομάδων όπως η Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό Κράτος.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Κουάρα, ΑμπντουλΡαχμάν ΑμπντουλΡαζάκ, χαρακτήρισε την επίθεση της Τρίτης «δειλή έκφραση απογοήτευσης από τρομοκρατικούς πυρήνες», ως απάντηση στις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά ένοπλων εξτρεμιστών στην πολιτεία. Τα 75 θύματα ήταν Μουσουλμάνοι, είπε.

Ο Τινούμπου διέταξε τον στρατό να αναπτύξει ένα τάγμα στην περιοχή για να «αναχαιτίσει τους βάρβαρους τρομοκράτες και να προστατεύσει ανυπεράσπιστες κοινότητες».

Η περιοχή έχει γνωρίσει σειρά φονικών συγκρούσεων μεταξύ ένοπλων πολιτοφυλακών, που υποστηρίζονται από ορισμένες κοινότητες, και θρησκευτικών εξτρεμιστών. Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιοι ήταν οι δράστες, αν και ο Ντανλάντι δήλωσε ότι οι επιζώντες τους περιέγραψαν ως κυρίως εφήβους.

