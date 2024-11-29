Λογαριασμός
Drone έριξε μπογιά πάνω από τη ρωσική πρεσβεία στη Σουηδία

Είχε προηγηθεί βανδαλισμός στην πρεσβεία της Σουηδίας στη Μόσχα την Πέμπτη και εξετάζουν αν συνδέεται με το σημερινό περιστατικό στη Στοκχόλμη

Drone

Ένα μη αναγνωρισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος πέταξε πάνω από τη ρωσική πρεσβεία στη Στοκχόλμη τα ξημερώματα της Παρασκευής, ρίχνοντας μπογιές πάνω από το διπλωματικό συγκρότημα, όπως ανακοίνωσε η σουηδική αστυνομία και μεταδίδει το Reuters.

Δεν έγιναν συλλήψεις και δεν έχουν εντοπιστεί ύποπτοι, πρόσθεσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι ερευνητές εξετάζουν εάν το περιστατικό συνδέεται με την περίπτωση βανδαλισμού στην πρεσβεία της Σουηδίας στη Μόσχα την Πέμπτη, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η ρωσική πρεσβεία και το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών μέχρι στιγμής δεν έχουν σχολιάσει το περιστατικό.

Μετά το περιστατικό της Πέμπτης στη Μόσχα, η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ προέτρεψε τη Ρωσία να διασφαλίσει την προστασία της διπλωματικής αποστολής της Σουηδίας και του προσωπικού της. 

Δεν σχολίασε το περιστατικό με το drone στη Στοκχόλμη.

Ένας εκπρόσωπος του σουηδικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η πρεσβεία της Σουηδίας στη Μόσχα βρίσκεται σε επαφή με τις ρωσικές αρχές για το περιστατικό της Πέμπτης.

