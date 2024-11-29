Όρμπαν: «Η παρουσία αμερικανικών και γαλλικών στρατευμάτων στην Ουκρανία μπορεί να οδηγήσει σε νέο παγκόσμιο»

Η παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία είναι ένα ακόμη σημάδι κλιμάκωσης της στρατιωτικής σύγκρουσης, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν άλλο παγκόσμιο πόλεμο, ισχυρίστηκε την Παρασκευή ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, απηχώντας απόψεις του Πούτιν.



Μιλώντας σε πρωινή εκπομπή, έκανε λόγο για δύο πρόσφατες «συγκλονιστικές ειδήσεις» σχετικά με τις εχθροπραξίες στην Ουκρανία. «Σύμφωνα με ρωσικές αναφορές, Αμερικανοί και Γάλλοι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι Ρώσοι στο ουκρανικό έδαφος, κάτι που δείχνει ότι αυτοί οι στρατιώτες ήταν παρόντες εκεί», είπε ο Όρμπαν.

Πηγή: skai.gr

«Στην αρχή, απλώς λες ότι υποστηρίζεις τον πόλεμο, μετά στέλνεις όπλα εκεί, και αργά ή γρήγορα, εμφανίζονται στρατιώτες, που μπορεί να σκοτωθούν. Αυτό ακριβώς συνέβη στην Ουκρανία σε άτομα με στρατιωτική ιδιότητα από τη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική", ο πρωθυπουργός σημείωσε ο υπουργός. Συνέστησε στους ευρωπαίους ηγέτες να δώσουν προσοχή σε αυτές τις εκθέσεις, αν και πρόσθεσε ότι αυτές οι πληροφορίες απαιτούν περαιτέρω ανάλυση.«Επιπλέον, η είδηση ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε τον τελευταίο της βαλλιστικό πύραυλο υψηλής ακρίβειας Oreshnik, ο οποίος έχει σημαντική καταστροφική δύναμη, είναι ανησυχητικές», συνέχισε ο Όρμπαν. Εάν η Δύση ενισχύσει τη συμμετοχή της στη σύγκρουση της Ουκρανίας, αυτός ο πύραυλος θα μπορούσε να στοχεύσει εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, κλιμακώνοντας τους κινδύνους ενός νέου παγκόσμιου πολέμου - κάτι που θα πρέπει να εξετάσουν οι δυτικοί ηγέτες, προειδοποίησε.«Αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη και ωστόσο περίεργη κατάσταση γιατί δεν ήμασταν ποτέ πιο κοντά στην ειρήνη, ενώ η στρατιωτική κατάσταση δεν ήταν ποτέ πιο επικίνδυνη από ό,τι είναι τώρα», δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός. Επανέλαβε την ελπίδα του «ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει την πρόθεσή του να αντιμετωπίσει την κατάσταση μετά την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου, θα βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία».

