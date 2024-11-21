Δεν είναι πολλά περισσότερα από μια μπανάνα κολλημένη στον τοίχο με ταινία, μολαταύτα η σύλληψη του ιταλού εικαστικού, δημιουργού «conceptual» έργων Μαουρίτσιο Κατελάν προκάλεσε για ακόμη μια φορά αίσθηση στην αγορά τέχνης χθες Τετάρτη το βράδυ στη Νέα Υόρκη: αποκτήθηκε έναντι 6,2 εκατ. δολαρίων από κινεζοαμερικανό επιχειρηματία σε δημοπρασία.

Στην αίθουσα του οίκου δημοπρασιών Sotheby’s επτά δυνητικοί αγοραστές ή αντιπρόσωποί τους διά ζώσης και πολλοί άλλοι από το τηλέφωνο ή ψηφιακά έδωσαν πραγματική μάχη για την απόκτηση του έργου «Comedian».

Πρόκειται για μια μπανάνα, κολλημένη στον τοίχο με ένα κομμάτι αυτοκόλλητης ταινίας ασημί χρώματος.

Για αρκετά λεπτά, η τιμή ανέβαινε, τα χτυπήματα συνεχίζονταν, έφθασε από τα 800.000 δολάρια στα 5,2 εκατομμύρια, 6,2 εκατ. δολάρια αν συνυπολογιστούν τα κόστη, όταν ακούστηκε για τελευταία φορά το σφυρί.

Λίγη ώρα αργότερα ανακοινώθηκε με δελτίο Τύπου της Sotheby’s πως ο Τζάστιν Σαν, ιδρυτής της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Tron, είναι ο αγοραστής.

«Δεν πρόκειται απλώς για τέχνη. Αντιπροσωπεύει πολιτιστικό φαινόμενο που δημιούργησε γέφυρα ανάμεσα στους κόσμους της τέχνης, των memes και της κοινότητας των κρυπτονομισμάτων», σχολίασε ο επιχειρηματίας με καταγωγή από τη Σινίνγκ της Κίνας. Ξεκαθάρισε πως εννοεί «να φάει τη μπανάνα», κάνοντάς το εν είδει «μοναδικής καλλιτεχνικής εμπειρίας» και για να τιμήσει «τη θέση της στην ιστορία της τέχνης και στη λαϊκή κουλτούρα».

Τριαντάρης, ο Τζάστιν Σαν είχε ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον όταν απέκτησε το 2021 γλυπτό του Αλμπέρτο Τζακομέτι έναντι 78,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συγκεκριμένη σύλληψη του εικονοκλάστη και εσκεμμένα προκλητικού δημιουργού Μαουρίτσιο Καταλάν, που είχε τρεις εκδοχές, σκοπό είχε να εγείρει ερωτήματα για την έννοια της τέχνης και την αξία της. Έχει συζητηθεί πολύ, από την πρώτη έκθεση στην οποία παρουσιάστηκε, το 2019 στο Μαϊάμι, όπου άλλος καλλιτέχνης έφαγε το φρούτο για να καταγγείλει την τιμή του έργου, 120.000 δολάρια την εποχή. Άλλο δείγμα δωρίστηκε στο μουσείο Guggenheim της Νέας Υόρκης.

Ο οίκος Sotheby’s είχε εκτιμήσει χθες την αξία του συγκεκριμένου «έργου» μεταξύ 1 και 1,5 εκατ. δολαρίων. Οι όροι της πώλησης προβλέπουν ότι ο αγοραστής θα λάβει πιστοποιητικό αυθεντικότητας και οδηγίες για το πώς θα αντικαθίσταται το φρούτο.

Ο Μαουρίτσιο Κατελάν ήταν ήδη γνωστός στον χώρο για προηγούμενα προκλητικά δημιουργήματα, όπως μια χρυσή τουαλέτα και γλυπτό στο οποίο ο πάπας εικονίζεται καθώς τον καταπλακώνει μετεωρίτης.

Ειδικοί στην αγορά τέχνης σημείωσαν σε βίντεο του ίδιου του οίκου δημοπρασιών πως η πώληση ήταν αστεία, παράλογη και χειροπιαστό τεκμήριο των υπερβολών αυτής της αγοράς, κάνοντας παραλληλισμό με το έργο του Μπάνκσι «Girl with Ballon», που αυτοκαταστράφηκε επίσης σε δημοπρασία του Sotheby’s, στο Λονδίνο το 2018.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

