Τζάστιν Σαν: Ο άνθρωπος που αγόρασε την μπανάνα - έργο τέχνης για 6,2 εκατ. δολάρια

Σήμερα, η είδηση ότι μια μπανάνα κολλημένη στον τοίχο με μονωτική ταινία πουλήθηκε σε δημοπρασία – και μάλιστα από τον οίκο Sotheby’s - για 6,2 εκατ. δολάρια, κάνει τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας γέλια αλλά και σκεπτικισμό, για το τι θεωρείται τελικά Τέχνη.

Μετά το αρχικό σοκ, όλοι αναρωτήθηκαν ποιος ήταν ο πλειοδότης για το δημιούργημα του Ιταλού εικαστικού, δημιουργού «conceptual» έργων Μαουρίτσιο Κατελάν, γνωστού για αντίστοιχου ύφους και περιεχομένου και… νοήματος (όποιο και αν είναι αυτό) έργα.

Την μπανάνα – έργο τέχνης με τίτλο "Comedian" (κωμικός) απέκτησε μετά από «σκληρή» μάχη στην αίθουσα δημοπρασίας ένας 30αρης κινεζοαμερικανός επιχειρηματίας, ο Τζάστιν Σαν, ιδρυτής της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Tron.

Μετά την δημοπρασία, ο ίδιος ο Σαν ανακοίνωσε «κατενθουσιασμένος» στο Χ ότι απέκτησε την μπανάνα και ανακοίνωσε τι θα την κάνει.

«Δεν πρόκειται απλώς για τέχνη. Αντιπροσωπεύει πολιτιστικό φαινόμενο που δημιούργησε γέφυρα ανάμεσα στους κόσμους της τέχνης, των memes και της κοινότητας των κρυπτονομισμάτων», σχολίασε ο επιχειρηματίας με καταγωγή από τη Σινίνγκ της Κίνας.

«Πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι θα εμπνεύσει περισσότερη σκέψη και συζήτηση στο μέλλον και θα γίνει μέρος της ιστορίας. Είναι τιμή μου που είμαι περήφανος κάτοχος της μπανάνας και ανυπομονώ να προκαλέσει περαιτέρω έμπνευση και αντίκτυπο στους λάτρεις της τέχνης σε όλο τον κόσμο» έγραψε.

I’m thrilled to announce that I’ve bought the banana🍌 !!! @SpaceX @Sothebys I am Justin Sun, and I’m excited to share that I have successfully acquired Maurizio Cattelan’s iconic work, Comedian for $6.2 million. This is not just an artwork; it represents a cultural phenomenon… pic.twitter.com/lAj1RE6y0C — H.E. Justin Sun 🍌 (@justinsuntron) November 21, 2024

Όσο για το τι θα κάνει με το εφήμερο έργο τέχνης, είπε απλά ότι... θα το φάει.

«Τις επόμενες μέρες θα φάω προσωπικά την μπανάνα ως μέρος αυτής της μοναδικής καλλιτεχνικής εμπειρίας, τιμώντας τη θέση της τόσο στην ιστορία της τέχνης όσο και στη λαϊκή κουλτούρα. Μείνετε συντονισμένοι!» ανέφερε.

Τον Δεκέμβριο του 2021, ο Σαν κέρδισε σε δημοπρασία - με προσφορά 28 εκατομμυρίων δολαρίων - να γίνει ο πρώτος επιβάτης που πληρώνει το όχημα New Shepard της Blue Origin τον Ιούλιο του 2021, αλλά δεν μπόρεσε να πετάξει στην αποστολή λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Πάντως, σε πρόσφατη ανάρτησή του, άφησε να εννοηθεί ότι ίσως στείλει την μπανάνα του στο φεγγάρι...

Ποιος είναι ο Τζάστιν Σαν, «μορφή» στα κρυπτονομίσματα και «Πρωθυπουργός» της Λίμπερλαντ

To 2017, σε ηλικία μόλις 23 ετών, o Σαν μπήκε στη λίστα του Forbes 30 under 30, με τους 30 πιο επιδραστικούς επιχειρηματίες και προσωπικότητες στον χώρο της τεχνολογίας στην Ασία, ως ιδρυτής του Peiwo, μια εφαρμογή που φιλοδοξεί να γίνει το Snapchat της Κίνας και η οποία ταιριάζει και συνδέει τους χρήστες αναλύοντας δείγματα φωνής 10 δευτερολέπτων καθώς και ενδιαφέροντα.

Ο νεαρός επιχειρηματίας, πριν ιδρύσει την δική του πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων, ήταν επίσης ο πρώην εκπρόσωπος της πλατφόρμας διακανονισμού Bitcoin Ripple στην Κίνα.

Ο Σαν είναι επίσης ιδιοκτήτης της Rainberry (πρώην Bitorrent Inc.), η οποία ανέπτυξε το πρωτόκολλο BitTorrent και το διακριτικό κρυπτονομίσματος BTT.

Ο 30ρης επιχειρηματίας κατέχει επίσης το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Poloniex, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το ανταλλακτήριο HTX (πρώην Huobi).

Επιπλέον, από το 2021 έως το 2023 υπηρέτησε ως Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Γρενάδας (χώρα στην Καραϊβική)στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) στη Γενεύη.

Τον Οκτώβριο του 2024, ο Σαν εξελέγη «Πρόεδρος του Κογκρέσου» και «Πρωθυπουργός» της Λίμπερλαντ, ενός μικροέθνους (αυτοαποκαλούμενη χώρα) που ισχυρίζεται ότι κατέχει (αλλά δεν ελέγχει) μια μικρή περιοχή σε πεδιάδα του ποταμού Δούναβη, σύνορα μεταξύ Σερβίας και Κροατίας.

Σήμερα η περιουσία του υπολογίζεται στα 1.5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Προβλήματα με το νόμο στις ΗΠΑ

Το 2023, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ μήνυσε τον Σαν, ισχυριζόμενη ότι οι εταιρείες του έχουν εμπλακεί σε «δόλια δραστηριότητα» (απάτη) για να διογκώσουν την τιμή των TRON (TRX) και BTT, καθώς και να πουλήσουν μη εγγεγραμμένους τίτλους.

Επίσης, σύμφωνα με Το Verge, το 2022, o νεαρός επιχειρηματίας ερευνήθηκε από το FBI και την εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης για πιθανές ποινικές κατηγορίες.

