Ο Ζέντερ θέλει να αλλάξει το χάρτη της Γερμανίας

Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας θέλει λιγότερα ομόσπονδα κρατίδια, αλλά η ιδέα του για ενδεχόμενη συγχώνευση μερικών από αυτά έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Πόσο ρεαλιστική είναι;Οι Γερμανοί έχουν πλέον αποδεχτεί το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός του κρατιδίου της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ, προκαλεί αντιδράσεις με ασυνήθιστες δηλώσεις του. Ο επικεφαλής της συντηρητικής Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) συχνά προκαλεί όχι μόνο τους αντιπάλους του, αλλά και τους πολιτικούς του συμμάχους.



Αυτό συνέβη ξανά με την τελευταία του πρόταση όταν η ομάδα της CSU στο κοινοβούλιο πραγματοποίησε συνάντηση στο γραφικό μοναστήρι Μπαντς, βόρεια του Μπάμπεργκ. Ο Ζέντερ δήλωσε ότι ο αριθμός των ομόσπονδων κρατιδίων θα πρέπει να μειωθεί από τα 16 που είναι σήμερα στο άμεσο μέλλον. Αυτό θα σήμαινε ότι ορισμένα κρατίδια θα έπρεπε να συγχωνευθούν.

Πηγή: Deutsche Welle

Η ισχύς εν τη ενώσει«Οι μεγαλύτερες μονάδες είναι πιο επιτυχημένες από τις μικρές», δήλωσε ο Ζέντερ, του οποίου το κρατίδιο της Βαυαρίας είναι το μεγαλύτερο σε έκταση της Γερμανίας. Ωστόσο δεν έκανε συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με το ποια κρατίδια θα έπρεπε να συγχωνευθούν. Μόνο ένα πράγμα γίνεται σαφές: η Βαυαρία θα πρέπει να παραμείνει ως έχει. Ο Ζέντερ πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε νέα διαίρεση των κρατιδίων θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα στην οικονομική ισχύ πάνω απ' όλα.Εδώ και αρκετό καιρό, είναι σαφές ότι στο σύστημα δημοσιονομικής εξισορρόπησης (Ländefinanzausgleich) της Γερμανίας, όπου τα φτωχότερα κρατίδια λαμβάνουν χρήματα από τα πλουσιότερα, μόνο τέσσερα κρατίδια είναι δωρητές. Τα οικονομικά ισχυρά νότια κρατίδια της Βάδης-Βυρτεμβέργης και της Βαυαρίας, η Έσση και η πόλη-κρατίδιο του Αμβούργου με το κερδοφόρο λιμάνι του. Τα άλλα κρατίδια εξαρτώνται επομένως κατά κάποιον τρόπο από αυτά τα τέσσερα. Το τρέχον σύστημα αποσκοπεί στη δημιουργία περίπου ίσων συνθηκών διαβίωσης σε όλη τη Γερμανία.Μόνο κατά τους πρώτους έξι μήνες του περασμένου έτους, τα τέσσερα κράτη δωρητές πλήρωσαν περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια ευρώ στα 12 λιγότερο πλούσια κρατίδια. Η ίδια η Βαυαρία συνεισέφερε περίπου 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ, περισσότερο από το ήμισυ όλων των πληρωμών. Η Βαυαρία υπέβαλε αγωγή κατά της τρέχουσας δομής αυτών των πληρωμών αποζημίωσης στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο το 2023.Δεν ίσχυε πάντα ότι η Βαυαρία ήταν ο κύριος χορηγός της Γερμανίας. Για πολλά χρόνια, η άλλοτε σε μεγάλο βαθμό γεωργική περιοχή, ήταν ένα κρατίδιο που λάμβανε χρήματα από τα άλλα κρατίδια. Μέχρι τη δεκαετία του 1970, το πιο πυκνοκατοικημένο κρατίδιο της Γερμανίας, η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, με τις ισχυρές περιφέρειες, πλούσιες σε άνθρακα και χάλυβα, επιδοτούσε τη Βαυαρία.Μόνο μία συγχώνευση μέχρι σήμεραΤο γερμανικό Σύνταγμα ορίζει τον μόνο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια αναδιοργάνωση των ομόσπονδων κρατιδίων. Μέσω ενός ομοσπονδιακού νόμου που ψηφίστηκε από την Ομοσπονδιακή Βουλή. Αυτό έχει συμβεί μόνο στην μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας. Το 1952, τα τρία δυτικά κρατίδια της Βάδης, της Βυρτεμβέργης-Μπάντεν και της Βυρτεμβέργης-Χοεντσόλερν συγχωνεύθηκαν για να σχηματίσουν το νέο νοτιοδυτικό κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα.Η προσπάθεια σχηματισμού ενός ενιαίου κράτους από το Βερολίνο και το Βρανδεμβούργο το 1996 βρισκόταν σε ελαφρώς διαφορετική νομική βάση. Πολλοί πίστευαν ότι δεν είχε πολύ νόημα η γερμανική πρωτεύουσα, που περιβάλλεται πλήρως από το κρατίδιο του Βρανδεμβούργου, να είναι ξεχωριστή πόλη-κρατίδιο.Σε αυτήν την περίπτωση, τα δημοψηφίσματα που διεξήχθησαν στα δύο κρατίδια θα μπορούσαν να τα είχαν φέρει κοντά. Αλλά ενώ μια οριακή πλειοψηφία των ψηφοφόρων του Βερολίνου επέλεξε τη συγχώνευση με το Βρανδεμβούργο, το 62,7% ψήφισε κατά. Η ιδέα εγκαταλείφθηκε.Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχουν γίνει επανειλημμένες συζητήσεις σχετικά με το εάν τα βόρεια κρατίδια της Κάτω Σαξονίας και του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν θα πρέπει να συγχωνευθούν με τις πόλεις- κρατίδια του Αμβούργου και της Βρέμης. Αλλά και εδώ τα πράγματα δεν έχουν ξεπεράσει ποτέ το στάδιο της συζήτησης.Απαντήσεις με χιούμορΟ πρωθυπουργός της Σαξονίας-Άνχαλτ, Ράινερ Χάσελχοφ (CDU), επέλεξε μια ελαφρώς χιουμοριστική απάντηση στην πρόταση. Το μικρό ανατολικογερμανικό κρατίδιο διαθέτει ισχυρή βιομηχανία αιολικής και ηλιακής ενέργειας και παρέχει επίσης ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια στη Βαυαρία. «Μέχρι να τροποποιηθεί το Σύνταγμα, υποσχόμαστε να διατηρήσουμε την αλληλεγγύη και να συνεχίσουμε να προμηθεύουμε το Μόναχο, το πρωθυπουργικό γραφείο του κρατιδίου και τη Βαυαρία με ηλεκτρική ενέργεια», δήλωσε.Στη Ρηνανία-Παλατινάτο, η οποία, σύμφωνα με τον Ζέντερ, θα μπορούσε να συγχωνευθεί με το μικρό κρατίδιο του Ζάαρλαντ, θα εκλεγεί νέο κοινοβούλιο τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Η CDU πιστεύει ότι έχει καλές πιθανότητες να αναλάβει την κυβέρνηση του κρατιδίου, η οποία ελέγχεται εδώ και πολλά χρόνια από τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD). «Οι μεγαλύτερες μονάδες δεν επιλύουν δομικά προβλήματα», εκτίμησε ο επικεφαλής της Γκόρντον Σνίντερ.Η Άνκε Ρέλινγκερ, πρωθυπουργός του κρατιδίου του Ζάαρλαντ από το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών, απάντησε επίσης με χιούμορ λέγοντας ότι περιμένει η «ανταλλαγή απόψεων στα Μέσα Ενημέρωσης» με τον Ζέντερ για το θέμα αυτό, να γίνει μετά την περίοδο του καρναβαλιού.Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

