Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει πλέον αρχίσει να απολύει χιλιάδες ανθρώπους που εργάζονται σε διάφορες υπηρεσίες του κράτους από χθες Πέμπτη, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο σύμβουλός του Ίλον Μασκ επιταχύνουν τις εκκαθαρίσεις στην ομοσπονδιακή γραφειοκρατία με σκοπό ιδίως τη μείωση των δαπανών, που ο Ρεπουμπλικάνος εννοεί να κάνει έμβλημα της δεύτερης θητείας του.

Το υπουργείο Υποθέσεων των Βετεράνων, αρμόδιο πάνω απ’ όλα για την υγειονομική περίθαλψη Αμερικανών στρατιωτικών εν ενεργεία κι εν αποστρατεία, ανακοίνωσε πως απέλυσε πάνω από 1.000 υπαλλήλους υπό δοκιμή. Η υπηρεσία Δασών θα απολύσει 3.000 υπαλλήλους σε όλα τα επίπεδα, πλην πυροσβεστών.

Έγγραφα για τη λύση συμβάσεων στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις τελευταίες 48 ώρες σε εργαζόμενους σε πολλές και διάφορες υπηρεσίες, κυρίως υπό δοκιμή. Ιδίως υπαλλήλους του υπουργείου Παιδείας, αρχής για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, της αρχής προστασίας των καταναλωτών, της διεύθυνσης γενικών υπηρεσιών, που διαχειρίζεται ιδίως ακίνητα του ομοσπονδιακού κράτους.

Οι πρεσβείες των ΗΠΑ στο εξωτερικό επίσης ενημερώθηκαν πως μπορούν να αναμένουν μειώσεις προσωπικού. Η ομάδα του κ. Μασκ εποφθαλμιά πλέον την ομοσπονδιακή εφορία (IRS).

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπεραμύνεται του εγχειρήματος, τονίζοντας σε κάθε ευκαιρία πως το ομοσπονδιακό κράτος είναι παραφουσκωμένο, μιλώντας για σπατάλες και απάτες.

Το χρέος του ομοσπονδιακού κράτους των ΗΠΑ ανέρχεται σε περίπου 36 τρισεκατομμύρια δολάρια και η κυβέρνηση κατέγραψε έλλειμμα 1,8 τρισεκ. δολαρίων το 2024. Οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί συμφωνούν γενικά πως χρειάζονται μεταρρυθμίσεις στον κρατικό μηχανισμό.

Ωστόσο, οι επικρίσεις για την προσέγγιση του Ίλον Μασκ, που χαρακτηρίζεται από αρκετούς βάρβαρη, όπως και για την τεράστια εξουσία του στην κυβέρνηση Τραμπ παρότι δεν είναι εκλεγμένος, εντείνονται.

Κατά επίσημα δεδομένα, περίπου 280.000 πολιτικοί υπάλληλοι ομοσπονδιακών υπηρεσιών προσλήφθηκαν πριν από δυο χρόνια ή στο μεσοδιάστημα — που σημαίνει ότι τελούν σε δοκιμαστική περίοδο και οι συμβάσεις τους είναι απλούστερο να λυθούν. Ωστόσο, ειδικά στην υπηρεσία προστασίας του καταναλωτή, απολύθηκαν δεκάδες πολύ έμπειροι και μόνιμοι εργαζόμενοί της, ιδίως 70 αρμόδιοι για έρευνες.

Προσφυγή στη δικαιοσύνη για τον διορισμό του Μασκ

Καθώς ξεκινούσαν οι εκκαθαρίσεις, 14 πολιτείες προσέφευγαν στην ομοσπονδιακή δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας πως ο διορισμός του κ. Μασκ έγινε παρανόμως και ότι του έχουν εκχωρηθεί τεράστιες εξουσίες χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.

Επιστολές προς τουλάχιστον 160 νεοδιορισθέντες υπαλλήλους του υπουργείου Παιδείας ανέφεραν πως απολύονται επειδή η συνέχιση της απασχόλησής τους «δεν θα ήταν προς το δημόσιο συμφέρον».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την πρόθεσή του να κλείσει το ομοσπονδιακό υπουργείο Παιδείας — κάτι που επανέλαβε προχθές Τετάρτη.

Ήδη προτού αρχίσουν απολύσεις, περίπου 75.000 εργαζόμενοι είχαν αιτηθεί να ενταχτούν σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου της προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ στον Τύπο. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 3% των πολιτικών υπαλλήλων.

Ο Ίλον Μασκ —ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο— κι η ομάδα του, που ο πρόεδρος Τραμπ βάφτισε «υπουργείο» κυβερνητικής αποτελεσματικότητας (DOGE), αν και δεν είναι παρά συμβουλευτική επιτροπή, έχουν αναλάβει να περικόψουν δραστικά δημόσιες δαπάνες, ιδίως μειώνοντας κατά πολύ τους 2,3 εκατ. εργαζόμενους στο αμερικανικό δημόσιο.

Ο Λευκός Οίκος μοιάζει να αδιαφορεί για τις επικρίσεις και τις προειδοποιήσεις για τις συνέπειες που θα έχουν οι απολύσεις και οι περικοπές αυτές ως τώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

