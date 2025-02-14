Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου γιορτάζει σήμερα, και η Google με ένα γλυκό doodle.

Στην αρχική σελίδα της Google, το λογότυπο έχει μεταμορφωθεί σε κεκάκια και φράουλες καλυμμένες με σοκολάτα.

Μάλιστα, στην Google έχει εμφανιστεί και ένα διαδραστικό κουίζ... χημικών ενώσεων το «Cu Pd» και δίνει στους χρήστες την ευκαιρία να επιλέξουν το χημικό εκείνο στοιχείο που ταιριάζει στην προσωπικότητά τους.

Με βάση τις απαντήσεις που θα δώσουν θα σκιαγραφηθεί το προφίλ, μέσα από το οποίο θα ξεκινήσουν να επικοινωνούν με το πιθανό «άλλο τους μισό».

«Είστε φτιαγμένοι από βηρύλλιο, χρυσό και τιτάνιο; Τέλεια. Το σημερινό διαδραστικό παιχνίδι Doodle γιορτάζει την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με μια επιστημονική χροιά. Όλα έχουν να κάνουν με τη χημεία» αναφέρει η Google.

