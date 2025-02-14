Συμμαχία Πακιστάν – Τουρκίας για το Κυπριακό

Το Πακιστάν τάσσεται στο πλευρό της Τουρκίας για το Κυπριακό, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ευχαριστεί τη χώρα για την στήριξη «στον δίκαιο αγώνα των Τουρκοκυπρίων», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε κοινές δηλώσεις με τον Τούρκο πρόεδρο, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαχμπάζ Σαρίφ δήλωσε: «Στηρίζουμε την Τουρκία στην υπόθεση της ‘Βόρειας Κύπρου’, (όπως αποκάλεσε τα κατεχόμενα) και στέκεται στο πλευρό της Τουρκίας σε αυτόν τον σκοπό με αταλάντευτο τρόπο», με τον Ερντογάν να απαντάει: «Έχει πολύ μεγάλη αξία για εμάς η υποστήριξη του Πακιστάν στον δίκαιο αγώνα των Τουρκοκυπρίων».

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλη Κωστίδη, το Πακιστάν ενδέχεται να συνεργαστεί με την Άγκυρα για την συμπαραγωγή του εθνικού αεροσκάφους της Τουρκίας, KAAN, ενώ έχει αγοράσει κορβέτες, αεροσκάφη από την Τουρκία και έχει πολύ καλές σχέσεις με τη χώρα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.